Президент Венесуэлы назвал Путина великим воином

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента России Владимира Путина великим воином. Такую характеристику Мадуро дал в разговоре с аргентинским журналистом Альфредо Серрано. Он также дал короткие характеристики бывшему президенту США Дональду Трампу и настоящему главе США Джо Байдену.
«Папа [Римский] — чудотворец, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, [президент РФ Владимир] Путин — великий воин», — заявил Николас Мадуро в эфире программы La Pizarra. Трансляция велась на официальном youtube-канале издания.
Николас Мадуро раскритиковал антироссийские санкции, которые ввели страны Запада. Он назвал их преступлением против российского народа. Также он отметил, что санкции являются элементом экономической войны, а она недопустима.
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