Президент Венесуэлы назвал Путина великим воином

11 марта 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин — великий воин, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента России Владимира Путина великим воином. Такую характеристику Мадуро дал в разговоре с аргентинским журналистом Альфредо Серрано. Он также дал короткие характеристики бывшему президенту США Дональду Трампу и настоящему главе США Джо Байдену. «Папа [Римский] — чудотворец, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, [президент РФ Владимир] Путин — великий воин», — заявил Николас Мадуро в эфире программы La Pizarra. Трансляция велась на официальном youtube-канале издания. Николас Мадуро раскритиковал антироссийские санкции, которые ввели страны Запада. Он назвал их преступлением против российского народа. Также он отметил, что санкции являются элементом экономической войны, а она недопустима.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента России Владимира Путина великим воином. Такую характеристику Мадуро дал в разговоре с аргентинским журналистом Альфредо Серрано. Он также дал короткие характеристики бывшему президенту США Дональду Трампу и настоящему главе США Джо Байдену. «Папа [Римский] — чудотворец, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, [президент РФ Владимир] Путин — великий воин», — заявил Николас Мадуро в эфире программы La Pizarra. Трансляция велась на официальном youtube-канале издания. Николас Мадуро раскритиковал антироссийские санкции, которые ввели страны Запада. Он назвал их преступлением против российского народа. Также он отметил, что санкции являются элементом экономической войны, а она недопустима.