ТАСС: президент Венесуэлы назвал преступлением санкции Запада

Президент Венесуэлы считает санкции Запада преступлением против россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал преступлением против российского народа санкции, введенные западными санкциями на фоне спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Venezolana de Televisión, сообщает ТАСС .

«Это преступление то, что они делают с российским народом. Это экономическая война. <…> Это безумие», — цитирует Мадуро ТАСС. Лидер Венесуэлы призвал стороны решать конфликт дипломатическим путем. «Экономические войны должны закончиться», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. 24 февраля он заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Причина — демилитаризация и денационализация Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Семь российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года.

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