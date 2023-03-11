Екатеринбург обогнал Москву и Санкт-Петербург в рейтинге криминальных городов мира

12 марта 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Екатеринбурга признали более преступным, чем Москву и Санкт-Петербург Фото: Анна Майорова © URA.RU В рейтинге самых преступных городов мира Екатеринбург оказался выше Москвы и Санкт-Петербурга. Топ составили эксперты международного сайта Numbeo. Список состоит из 416 городов мира. Уральская столица оказалась на 197 месте, Санкт-Петербург на 254-й строчке, а столица России — на 282-й. «197 место — Екатеринбург, 254 место — Санкт-Петербург, 282 место — Москва», — следует из рейтинга Numbeo . Индекс преступности Екатеринбурга составляет 46,4%, Питера — 39,7%, Москвы — 36,8%. Самым криминальным российским городом эксперты назвали Новосибирск. Индекс преступности этого города составляет 47,7%. В общем рейтинге городов Новосибирск занял 182-е место. Самым безопасным российским городом стал Нижний Новгород, расположившись на 347-й строчке рейтинга (индекс преступности — 28,7%). Самым криминальным городом в мире стал Каракас (Венесуэла). Индекс преступности, по данным Numbeo, составляет 83,6%. Самым безопасным городом признали Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где индекс преступности составляет всего 11,2%. В 2021-м году Екатеринбург стал самым криминальным городом в России по версии сайта Numbeo. В международном рейтинге городов по уровню преступности город занял 168 место.

В рейтинге самых преступных городов мира Екатеринбург оказался выше Москвы и Санкт-Петербурга. Топ составили эксперты международного сайта Numbeo. Список состоит из 416 городов мира. Уральская столица оказалась на 197 месте, Санкт-Петербург на 254-й строчке, а столица России — на 282-й. «197 место — Екатеринбург, 254 место — Санкт-Петербург, 282 место — Москва», — следует из рейтинга Numbeo. Индекс преступности Екатеринбурга составляет 46,4%, Питера — 39,7%, Москвы — 36,8%. Самым криминальным российским городом эксперты назвали Новосибирск. Индекс преступности этого города составляет 47,7%. В общем рейтинге городов Новосибирск занял 182-е место. Самым безопасным российским городом стал Нижний Новгород, расположившись на 347-й строчке рейтинга (индекс преступности — 28,7%). Самым криминальным городом в мире стал Каракас (Венесуэла). Индекс преступности, по данным Numbeo, составляет 83,6%. Самым безопасным городом признали Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где индекс преступности составляет всего 11,2%. В 2021-м году Екатеринбург стал самым криминальным городом в России по версии сайта Numbeo. В международном рейтинге городов по уровню преступности город занял 168 место.