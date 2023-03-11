11 марта 2023

Екатеринбург обогнал Москву и Санкт-Петербург в рейтинге криминальных городов мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, долг, тюрьма, преступник, ипотека, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, банда, преступность, преступление, криминал, опг, группировка
Екатеринбурга признали более преступным, чем Москву и Санкт-Петербург Фото:

В рейтинге самых преступных городов мира Екатеринбург оказался выше Москвы и Санкт-Петербурга. Топ составили эксперты международного сайта Numbeo. Список состоит из 416 городов мира. Уральская столица оказалась на 197 месте, Санкт-Петербург на 254-й строчке, а столица России — на 282-й.

«197 место — Екатеринбург, 254 место — Санкт-Петербург, 282 место — Москва», — следует из рейтинга Numbeo. Индекс преступности Екатеринбурга составляет 46,4%, Питера — 39,7%, Москвы — 36,8%.

Самым криминальным российским городом эксперты назвали Новосибирск. Индекс преступности этого города составляет 47,7%. В общем рейтинге городов Новосибирск занял 182-е место. Самым безопасным российским городом стал Нижний Новгород, расположившись на 347-й строчке рейтинга (индекс преступности — 28,7%).

Самым криминальным городом в мире стал Каракас (Венесуэла). Индекс преступности, по данным Numbeo, составляет 83,6%. Самым безопасным городом признали Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где индекс преступности составляет всего 11,2%.

В 2021-м году Екатеринбург стал самым криминальным городом в России по версии сайта Numbeo. В международном рейтинге городов по уровню преступности город занял 168 место.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В рейтинге самых преступных городов мира Екатеринбург оказался выше Москвы и Санкт-Петербурга. Топ составили эксперты международного сайта Numbeo. Список состоит из 416 городов мира. Уральская столица оказалась на 197 месте, Санкт-Петербург на 254-й строчке, а столица России — на 282-й. «197 место — Екатеринбург, 254 место — Санкт-Петербург, 282 место — Москва», — следует из рейтинга Numbeo. Индекс преступности Екатеринбурга составляет 46,4%, Питера — 39,7%, Москвы — 36,8%. Самым криминальным российским городом эксперты назвали Новосибирск. Индекс преступности этого города составляет 47,7%. В общем рейтинге городов Новосибирск занял 182-е место. Самым безопасным российским городом стал Нижний Новгород, расположившись на 347-й строчке рейтинга (индекс преступности — 28,7%). Самым криминальным городом в мире стал Каракас (Венесуэла). Индекс преступности, по данным Numbeo, составляет 83,6%. Самым безопасным городом признали Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где индекс преступности составляет всего 11,2%. В 2021-м году Екатеринбург стал самым криминальным городом в России по версии сайта Numbeo. В международном рейтинге городов по уровню преступности город занял 168 место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...