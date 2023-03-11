Главком ВСУ увидел необходимость в усилении ПВО

Валерий Залужный провел телефонный разговор с американским генералом насчет военной помощи Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил у США усилить противовоздушную оборону (ПВО) страны. Об этом рассказал сам Залужный в соцсети.
«Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. <…> Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал Залужный в своем telegram-канале.
Ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальника штабов (ОКНШ) Марком Милли в котором подробно обсудил актуальные нужды Украины в оборонной сфере. Это уже второй разговор двух генералов на этой неделе, пишет
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