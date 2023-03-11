11 марта 2023

Главком ВСУ увидел необходимость в усилении ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный провел телефонный разговор с американским генералом насчет военной помощи Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил у США усилить противовоздушную оборону (ПВО) страны. Об этом рассказал сам Залужный в соцсети.

«Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. <…> Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал Залужный в своем telegram-канале.

Ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальника штабов (ОКНШ) Марком Милли в котором подробно обсудил актуальные нужды Украины в оборонной сфере. Это уже второй разговор двух генералов на этой неделе, пишет МК.

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил у США усилить противовоздушную оборону (ПВО) страны. Об этом рассказал сам Залужный в соцсети. «Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. <…> Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал Залужный в своем telegram-канале. Ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальника штабов (ОКНШ) Марком Милли в котором подробно обсудил актуальные нужды Украины в оборонной сфере. Это уже второй разговор двух генералов на этой неделе, пишет МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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