Главе Минобороны Британии пообещали место Столтенберга при одном условии

The Telegraph: Уоллес упустит шанс стать генсеком НАТО, если Британия не увеличит военные расходы

12 марта 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Главе Минобороны Британии предложили увеличить военные расходы взамен на место Йенса Столтенберга Фото: NIDS/NATO Multimedia Library От главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса потребовали увеличить расходы на оборону страны, иначе у него не будет шансов стать генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на источник. «Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону <…> Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону», — пишет Telegraph со слов собеседника. Столтенберг уже заявил о намерении покинуть пост генсека НАТО этой осенью, пишет телеканал 360. Ранее Politico назвало основных кандидатов на пост главы альянса. Среди них — бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-лидер Литвы Даля Грибаускайте. По данным газеты Daily Mail, глава правительства Британии Риши Сунак готовится объявить об увеличении оборонного бюджета королевства на 5 млрд. Вероятно, такое заявление он сделает во время поездки в США, где он должен встретиться с американским лидером Джо Байденом.

От главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса потребовали увеличить расходы на оборону страны, иначе у него не будет шансов стать генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на источник. «Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону <…> Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону», — пишет Telegraph со слов собеседника. Столтенберг уже заявил о намерении покинуть пост генсека НАТО этой осенью, пишет телеканал 360. Ранее Politico назвало основных кандидатов на пост главы альянса. Среди них — бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-лидер Литвы Даля Грибаускайте. По данным газеты Daily Mail, глава правительства Британии Риши Сунак готовится объявить об увеличении оборонного бюджета королевства на 5 млрд. Вероятно, такое заявление он сделает во время поездки в США, где он должен встретиться с американским лидером Джо Байденом.