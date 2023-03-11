Курганцы бесплатно подвозят друг друга из-за отсутствия автобусов

12 марта 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Курганцы создали чат, чтобы бесплатно подвозить друг друга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители микрорайона Черемухово в Кургане создали специальный чат помощи и подвозят друг друга бесплатно до центра города и обратно. По словам курганцев, это случилось «из-за отсутствия автобусов». В группе почти тысяча человек. «Еду в 19:30 с КСМ до Черемухово через вокзал, Дом быта, „ГиперСити“, „Синтез“, надо кого-нибудь подвезти? В 20 часов буду выезжать от первой городской больницы через „ГиперСити“ до Черемухово. Буду выезжать в 06:30 от „Пятерочки“ через „Корову“ в сторону „ГиперСити“, есть три места», — приводит пример сообщений из чата 45.RU. Сообщается, что чат стал популярным после начала транспортной реформы в Кургане. Тогда, по словам пассажиров, в Черемухово сократилось количество автобусов, и люди стояли и мерзли на остановке. Попутчик может отблагодарить водителя за поездку «в размере и форме по своему усмотрению», уточняется в правилах чата. Чаще всего сообщения пишут за полчаса до поездки. С начала 2023 года в Кургане началась транспортная реформа, в процессе которой вместо 51 старого автобуса должно появиться 40 новых. По данным администрации, до конца этого года планируют обновить около 33% подвижного состава. За первую неделю реформы курганцы оставили около 500 жалоб, связанных с движением автобусов.

Жители микрорайона Черемухово в Кургане создали специальный чат помощи и подвозят друг друга бесплатно до центра города и обратно. По словам курганцев, это случилось «из-за отсутствия автобусов». В группе почти тысяча человек. «Еду в 19:30 с КСМ до Черемухово через вокзал, Дом быта, „ГиперСити“, „Синтез“, надо кого-нибудь подвезти? В 20 часов буду выезжать от первой городской больницы через „ГиперСити“ до Черемухово. Буду выезжать в 06:30 от „Пятерочки“ через „Корову“ в сторону „ГиперСити“, есть три места», — приводит пример сообщений из чата 45.RU. Сообщается, что чат стал популярным после начала транспортной реформы в Кургане. Тогда, по словам пассажиров, в Черемухово сократилось количество автобусов, и люди стояли и мерзли на остановке. Попутчик может отблагодарить водителя за поездку «в размере и форме по своему усмотрению», уточняется в правилах чата. Чаще всего сообщения пишут за полчаса до поездки. С начала 2023 года в Кургане началась транспортная реформа, в процессе которой вместо 51 старого автобуса должно появиться 40 новых. По данным администрации, до конца этого года планируют обновить около 33% подвижного состава. За первую неделю реформы курганцы оставили около 500 жалоб, связанных с движением автобусов.