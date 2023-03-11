При проверке случая с избиением ребенка из Березников выяснились новые детали

Девочка, которую якобы избили возле школы в Березниках, призналась, что соврала из-за страха

12 марта 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Девочка из Березников рассказала, что потасовки на улице не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При проверке инцидента с избиением школьницы из Березников выяснились новые обстоятельства. Девочка, которую якобы избили подростки возле школы, призналась, что соврала из-за страха. Об этом рассказала ее мать. «В школе дочка подошла на перемене к однокласснику своего брата, который учится в 6 классе, толкнула его по плечу — хотела так поздороваться. Мальчик развернулся и стукнул ей по затылку. У них началась потасовка, он толкнул дочку, она напоролась на стул и ударилась переносицей. Потом он ее припугнул, что будет хуже, если она что-то расскажет», — рассказала мать школьницы 59.RU. По ее словам, девочка призналась в этом после разговора с психологом. Сейчас ребенок, по словам матери, находится в больнице, ее проверяет лор. Ранее женщина рассказала о том, что ее 10-летнего ребенка избили подростки по дороге из школы к автобусной остановке и забрали 30 рублей. По этому случаю в краевом СК начали доследственную проверку. Она еще не завершена.

При проверке инцидента с избиением школьницы из Березников выяснились новые обстоятельства. Девочка, которую якобы избили подростки возле школы, призналась, что соврала из-за страха. Об этом рассказала ее мать. «В школе дочка подошла на перемене к однокласснику своего брата, который учится в 6 классе, толкнула его по плечу — хотела так поздороваться. Мальчик развернулся и стукнул ей по затылку. У них началась потасовка, он толкнул дочку, она напоролась на стул и ударилась переносицей. Потом он ее припугнул, что будет хуже, если она что-то расскажет», — рассказала мать школьницы 59.RU. По ее словам, девочка призналась в этом после разговора с психологом. Сейчас ребенок, по словам матери, находится в больнице, ее проверяет лор. Ранее женщина рассказала о том, что ее 10-летнего ребенка избили подростки по дороге из школы к автобусной остановке и забрали 30 рублей. По этому случаю в краевом СК начали доследственную проверку. Она еще не завершена.