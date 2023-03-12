В столице Молдавии прошли массовые протесты: что известно к этому часу

В Кишиневе прошли массовые протесты из-за роста цен на газ

12 марта 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали 54 человека на протесте в Молдавии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в Молдавии 2023 В Молдавии 12 марта прошел митинг из-за роста цен на газ и инфляции, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией. URA.RU приводит основные подробности об акции протеста. Организатором акции 12 марта стала оппозиционная партия «Шор». Протест планировался как мирный.

Поводом для недовольства стал рост цен на газ и инфляция. Митингующие требовали отставки президента Молдавии Майи Санду и пытались прорваться к правительству и парламенту.

Мирный протест постепенно превратился в беспорядки, из-за чего начались столкновения с полицией. Правоохранители задержали 54 человека, треть из которых несовершеннолетние. Автобусы из населенных пунктов перестали пропускать в Кишинев, из-за чего желающие присоединиться к акции пошли пешком до города. Все подходы к центральной площади города перегородили полицейскими кордонами.

Оппозиция заявила, что власти Молдавии организовали провокации во время митинга. Люди прорвались на центральную площадь столицы, и потребовали от представителей власти выйти к ним для обсуждения ситуации.

В молдавскую полицию поступила информация о пяти бомбах в Кишиневе, в том числе в аэропорту. Правоохранители считают, что это было сделано для дестабилизации обстановки.

Полиция Молдавии обвинила российские спецслужбы в организации протеста. По версии молдавских правоохранителей, на акциях были люди, которым заплатили за провокации.

В Молдавии 12 марта прошел митинг из-за роста цен на газ и инфляции, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией. URA.RU приводит основные подробности об акции протеста.