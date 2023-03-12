В столице Молдавии прошли массовые протесты: что известно к этому часу

Полицейские задержали 54 человека на протесте в Молдавии
новость из сюжетаПротесты в Молдавии 2023
В Молдавии 12 марта прошел митинг из-за роста цен на газ и инфляции, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией. URA.RU приводит основные подробности об акции протеста.
- Организатором акции 12 марта стала оппозиционная партия «Шор». Протест планировался как мирный.
- Поводом для недовольства стал рост цен на газ и инфляция. Митингующие требовали отставки президента Молдавии Майи Санду и пытались прорваться к правительству и парламенту.
- Мирный протест постепенно превратился в беспорядки, из-за чего начались столкновения с полицией. Правоохранители задержали 54 человека, треть из которых несовершеннолетние. Автобусы из населенных пунктов перестали пропускать в Кишинев, из-за чего желающие присоединиться к акции пошли пешком до города. Все подходы к центральной площади города перегородили полицейскими кордонами.
- Оппозиция заявила, что власти Молдавии организовали провокации во время митинга. Люди прорвались на центральную площадь столицы, и потребовали от представителей власти выйти к ним для обсуждения ситуации.
- В молдавскую полицию поступила информация о пяти бомбах в Кишиневе, в том числе в аэропорту. Правоохранители считают, что это было сделано для дестабилизации обстановки.
- Полиция Молдавии обвинила российские спецслужбы в организации протеста. По версии молдавских правоохранителей, на акциях были люди, которым заплатили за провокации.
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