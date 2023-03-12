В столице Молдавии прошли массовые протесты: что известно к этому часу

В Кишиневе прошли массовые протесты из-за роста цен на газ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Полицейские задержали 54 человека на протесте в Молдавии Фото:
новость из сюжета
Протесты в Молдавии 2023

В Молдавии 12 марта прошел митинг из-за роста цен на газ и инфляции, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией. URA.RU приводит основные подробности об акции протеста.

  • Организатором акции 12 марта стала оппозиционная партия «Шор». Протест планировался как мирный.
  • Поводом для недовольства стал рост цен на газ и инфляция. Митингующие требовали отставки президента Молдавии Майи Санду и пытались прорваться к правительству и парламенту.
  • Мирный протест постепенно превратился в беспорядки, из-за чего начались столкновения с полицией. Правоохранители задержали 54 человека, треть из которых несовершеннолетние. Автобусы из населенных пунктов перестали пропускать в Кишинев, из-за чего желающие присоединиться к акции пошли пешком до города. Все подходы к центральной площади города перегородили полицейскими кордонами.
  • Оппозиция заявила, что власти Молдавии организовали провокации во время митинга. Люди прорвались на центральную площадь столицы, и потребовали от представителей власти выйти к ним для обсуждения ситуации.
  • В молдавскую полицию поступила информация о пяти бомбах в Кишиневе, в том числе в аэропорту. Правоохранители считают, что это было сделано для дестабилизации обстановки.
  • Полиция Молдавии обвинила российские спецслужбы в организации протеста. По версии молдавских правоохранителей, на акциях были люди, которым заплатили за провокации.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Молдавии 12 марта прошел митинг из-за роста цен на газ и инфляции, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией. URA.RU приводит основные подробности об акции протеста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...