Глава полиции Молдавии ударил лидера оппозиции партии «Шор» Таубер

12 марта 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Марина Таубер намерена подать жалобы во все государственные институты Молдавии Фото: Парламент Республики Молдова новость из сюжета Протесты в Молдавии 2023 Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что во время протестов в стране ее ударил глава полиции. Теперь лидер оппозиционеров просит очевидцев предоставить ей видеоматериалы, на которых запечатлен инцидент. «Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента», — заявила Марина Таубер в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что в понедельник будут поданы соответствующие жалобы во все государственные институты. Протесты в столице Молдавии начались 12 марта. Причиной массового недовольства стал рост тарифов на электричество и отопление. Полиция Молдавии обвинила в организации беспорядков спецслужбы России. По словам главы генерального инспектората молдавской полиции, демонстрантам специально платили деньги.

Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что во время протестов в стране ее ударил глава полиции. Теперь лидер оппозиционеров просит очевидцев предоставить ей видеоматериалы, на которых запечатлен инцидент. «Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента», — заявила Марина Таубер в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что в понедельник будут поданы соответствующие жалобы во все государственные институты. Протесты в столице Молдавии начались 12 марта. Причиной массового недовольства стал рост тарифов на электричество и отопление. Полиция Молдавии обвинила в организации беспорядков спецслужбы России. По словам главы генерального инспектората молдавской полиции, демонстрантам специально платили деньги.