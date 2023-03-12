Глава полиции Молдавии ударил лидера оппозиции партии «Шор» Таубер

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Марина Таубер намерена подать жалобы во все государственные институты Молдавии Фото:
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Протесты в Молдавии 2023

Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что во время протестов в стране ее ударил глава полиции. Теперь лидер оппозиционеров просит очевидцев предоставить ей видеоматериалы, на которых запечатлен инцидент.

«Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента», — заявила Марина Таубер в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что в понедельник будут поданы соответствующие жалобы во все государственные институты.

Протесты в столице Молдавии начались 12 марта. Причиной массового недовольства стал рост тарифов на электричество и отопление. Полиция Молдавии обвинила в организации беспорядков спецслужбы России. По словам главы генерального инспектората молдавской полиции, демонстрантам специально платили деньги.

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Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что во время протестов в стране ее ударил глава полиции. Теперь лидер оппозиционеров просит очевидцев предоставить ей видеоматериалы, на которых запечатлен инцидент. «Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента», — заявила Марина Таубер в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что в понедельник будут поданы соответствующие жалобы во все государственные институты. Протесты в столице Молдавии начались 12 марта. Причиной массового недовольства стал рост тарифов на электричество и отопление. Полиция Молдавии обвинила в организации беспорядков спецслужбы России. По словам главы генерального инспектората молдавской полиции, демонстрантам специально платили деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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