Протестующие в Молдавии выдвинули властям ультиматум и поставили срок

Лидер оппозиции Молдавии Таубер: власти должны оплатить счета граждан за отопление и электричество за 24 часа
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У правительства Молдавии есть 24 часа на выполнение требований митингующих, заявила Марина Таубер Фото:
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Протесты в Молдавии 2023

Власти Молдавии должны оплатить все счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца в течение следующих суток. Такие требования от лица протестующих выдвинула лидер оппозиции Молдавии, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

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«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер от лица протестующих, передает РИА Новости. На выполнение условий у правительства Молдавии есть 24 часа, уточнила политик.

Митинги в Молдавии начались 12 марта из-за роста тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Организатором протестов стала оппозиционная фракция «Шор» во главе с Таубер. В молдавской полиции в инициировании беспорядков обвинили российские спецслужбы.

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Власти Молдавии должны оплатить все счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца в течение следующих суток. Такие требования от лица протестующих выдвинула лидер оппозиции Молдавии, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. «Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер от лица протестующих, передает РИА Новости. На выполнение условий у правительства Молдавии есть 24 часа, уточнила политик. Митинги в Молдавии начались 12 марта из-за роста тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Организатором протестов стала оппозиционная фракция «Шор» во главе с Таубер. В молдавской полиции в инициировании беспорядков обвинили российские спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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