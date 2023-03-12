Протестующие в Молдавии выдвинули властям ультиматум и поставили срок

Власти Молдавии должны оплатить все счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца в течение следующих суток. Такие требования от лица протестующих выдвинула лидер оппозиции Молдавии, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.
«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер от лица протестующих, передает РИА Новости. На выполнение условий у правительства Молдавии есть 24 часа, уточнила политик.
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Власти Молдавии должны оплатить все счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца в течение следующих суток. Такие требования от лица протестующих выдвинула лидер оппозиции Молдавии, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. «Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер от лица протестующих, передает РИА Новости. На выполнение условий у правительства Молдавии есть 24 часа, уточнила политик. Митинги в Молдавии начались 12 марта из-за роста тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Организатором протестов стала оппозиционная фракция «Шор» во главе с Таубер. В молдавской полиции в инициировании беспорядков обвинили российские спецслужбы.