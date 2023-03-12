Протестующие в Молдавии выдвинули властям ультиматум и поставили срок

Лидер оппозиции Молдавии Таубер: власти должны оплатить счета граждан за отопление и электричество за 24 часа

12 марта 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

У правительства Молдавии есть 24 часа на выполнение требований митингующих, заявила Марина Таубер Фото: Парламент Республики Молдова новость из сюжета Протесты в Молдавии 2023 Власти Молдавии должны оплатить все счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца в течение следующих суток. Такие требования от лица протестующих выдвинула лидер оппозиции Молдавии, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. Новость по теме В столице Молдавии прошли массовые протесты: что известно к этому часу «Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер от лица протестующих, передает РИА Новости. На выполнение условий у правительства Молдавии есть 24 часа, уточнила политик. Митинги в Молдавии начались 12 марта из-за роста тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Организатором протестов стала оппозиционная фракция «Шор» во главе с Таубер. В молдавской полиции в инициировании беспорядков обвинили российские спецслужбы.

Власти Молдавии должны оплатить все счета граждан за газ, электричество и отопление за три зимних месяца в течение следующих суток. Такие требования от лица протестующих выдвинула лидер оппозиции Молдавии, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. «Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер от лица протестующих, передает РИА Новости. На выполнение условий у правительства Молдавии есть 24 часа, уточнила политик. Митинги в Молдавии начались 12 марта из-за роста тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Организатором протестов стала оппозиционная фракция «Шор» во главе с Таубер. В молдавской полиции в инициировании беспорядков обвинили российские спецслужбы.