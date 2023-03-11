11 марта 2023
10 марта 2023

Военный из Пермского края погиб в зоне СВО, вернувшись на фронт после ранения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Военнослужащий погиб в зоне СВО, вернувшись туда после ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Осинского городского округа (Пермский край) Иван Шестаков, вернувшийся после ранения в зону СВО, погиб. Ему был 31 год. Об этом сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте».

«Иван родился и вырос в селе Новозалесново. После окончания школы трудовую деятельность начал на сельхозпредприятии трактористом. Его отличали трудолюбие и отзывчивость, он не любил ссориться, был человеком дела, никогда не откладывал на потом то, что можно сделать сегодня. В декабре 2022 года Иван был ранен, но после восстановления снова вернулся на передовую», — говорится в сообщении.

С погибшим военнослужащим попрощались 12 марта в его родном селе. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Мужчина погиб в зоне СВО, вернувшись из госпиталя
Фото:

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Осинского городского округа (Пермский край) Иван Шестаков, вернувшийся после ранения в зону СВО, погиб. Ему был 31 год. Об этом сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте». «Иван родился и вырос в селе Новозалесново. После окончания школы трудовую деятельность начал на сельхозпредприятии трактористом. Его отличали трудолюбие и отзывчивость, он не любил ссориться, был человеком дела, никогда не откладывал на потом то, что можно сделать сегодня. В декабре 2022 года Иван был ранен, но после восстановления снова вернулся на передовую», — говорится в сообщении. С погибшим военнослужащим попрощались 12 марта в его родном селе. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...