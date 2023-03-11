Военный из Пермского края погиб в зоне СВО, вернувшись на фронт после ранения

Житель Осинского городского округа (Пермский край) Иван Шестаков, вернувшийся после ранения в зону СВО, погиб. Ему был 31 год. Об этом сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте».
«Иван родился и вырос в селе Новозалесново. После окончания школы трудовую деятельность начал на сельхозпредприятии трактористом. Его отличали трудолюбие и отзывчивость, он не любил ссориться, был человеком дела, никогда не откладывал на потом то, что можно сделать сегодня. В декабре 2022 года Иван был ранен, но после восстановления снова вернулся на передовую», — говорится в сообщении.
С погибшим военнослужащим попрощались 12 марта в его родном селе. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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