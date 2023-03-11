Синоптики предупредили пермяков о резком перепаде температур

12 марта 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Начало новой недели в Прикамье будет богато на осадки, передают синоптики Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Прикамья ожидают новые волны тепла и холода. Однородный характер погоды будет сформирован только к выходным, передают пермские синоптики. «Нас ожидают новые волны тепла и холода. В понедельник не исключено установление нового рекорда суточного максимума. Температура воздуха в Пермском крае днем повысится до +6 градусов. Ожидается порывистый ветер с дождем, под вечер — мокрый снег. Во вторник вновь будет солнечно и без осадков. В среду опять пасмурно, ветрено и со снегом. Температура воздуха ночью: от —3 до —8 градусов, днем от —1 до +4», — указано на сайте проекта «Метеоролог и я». Согласно прогнозу, в четверг и пятницу установится сухой характер погоды. В ночь со среды на четверг местами по Прикамью возможно понижение температуры до -10 градусов. В пятницу ожидают переменную облачность и небольшие осадки. Температура воздуха ночью: от 0 до —5 градусов, днем от +2 до +7 при южном ветре от 2-7 м/с. На выходных спрогнозировано очередное похолодание, которое будет сопровождаться смешанными осадками и возможными снегопадами. Синоптики предупреждают о ветреной погоде с порывы до 14 м/с. В начале марта в регион пришли ливневые снегопады, об этом URA.RU писало ранее. Обильные осадки сопровождались потеплением.

Жителей Прикамья ожидают новые волны тепла и холода. Однородный характер погоды будет сформирован только к выходным, передают пермские синоптики. «Нас ожидают новые волны тепла и холода. В понедельник не исключено установление нового рекорда суточного максимума. Температура воздуха в Пермском крае днем повысится до +6 градусов. Ожидается порывистый ветер с дождем, под вечер — мокрый снег. Во вторник вновь будет солнечно и без осадков. В среду опять пасмурно, ветрено и со снегом. Температура воздуха ночью: от —3 до —8 градусов, днем от —1 до +4», — указано на сайте проекта «Метеоролог и я». Согласно прогнозу, в четверг и пятницу установится сухой характер погоды. В ночь со среды на четверг местами по Прикамью возможно понижение температуры до -10 градусов. В пятницу ожидают переменную облачность и небольшие осадки. Температура воздуха ночью: от 0 до —5 градусов, днем от +2 до +7 при южном ветре от 2-7 м/с. На выходных спрогнозировано очередное похолодание, которое будет сопровождаться смешанными осадками и возможными снегопадами. Синоптики предупреждают о ветреной погоде с порывы до 14 м/с. В начале марта в регион пришли ливневые снегопады, об этом URA.RU писало ранее. Обильные осадки сопровождались потеплением.