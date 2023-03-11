Курганцам приходится отбиваться от стаи сторожевых собак, которых отпускают на самовыгул

12 марта 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Горожане опасаются агрессивных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Собаки, проживающие на территории автомастерской в Кургане (за «Трудовыми резервами», напротив общежития Красномаячная, 62а) нападают на хозяев домашних животных, когда находятся на самовыгуле. Об этом рассказала подписчица группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «После 22:00 их всегда выпускают на свободный выгул. Собаки очень агрессивные, очень большие. Уже год от них все страдают. Разорвали кошку на глазах. <…> Еле от них отбиваются, многие хозяева собак их очень боятся. А они всю ночь гуляют. Многие работают допоздна и потом выгуливают животных, а они прямо кидаются и окружают!» — пишет Оксана Меньшикова. По словам местной жительницы, с хозяевами организации беседы проводились множество раз. В администрацию были отправлены жалобы, но ситуация не меняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU уже писало, что в Кургане женщине пришлось сумками отбиваться от стаи собак, которая набросилась на школьника. Инцидент произошел в начале марта. Позже в администрации столицы Зауралья горожанам рекомендовали защищаться от нападения собак зонтами, камнями и палками. Инструкцию мэрии высмеяли на федеральной радиостанции. Ведущего эфира позабавила рекомендация попавшим в беду курганцам спасаться от животных на гаражах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собаки, проживающие на территории автомастерской в Кургане (за «Трудовыми резервами», напротив общежития Красномаячная, 62а) нападают на хозяев домашних животных, когда находятся на самовыгуле. Об этом рассказала подписчица группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «После 22:00 их всегда выпускают на свободный выгул. Собаки очень агрессивные, очень большие. Уже год от них все страдают. Разорвали кошку на глазах. <…> Еле от них отбиваются, многие хозяева собак их очень боятся. А они всю ночь гуляют. Многие работают допоздна и потом выгуливают животных, а они прямо кидаются и окружают!» — пишет Оксана Меньшикова. По словам местной жительницы, с хозяевами организации беседы проводились множество раз. В администрацию были отправлены жалобы, но ситуация не меняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU уже писало, что в Кургане женщине пришлось сумками отбиваться от стаи собак, которая набросилась на школьника. Инцидент произошел в начале марта. Позже в администрации столицы Зауралья горожанам рекомендовали защищаться от нападения собак зонтами, камнями и палками. Инструкцию мэрии высмеяли на федеральной радиостанции. Ведущего эфира позабавила рекомендация попавшим в беду курганцам спасаться от животных на гаражах.