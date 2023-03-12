12 марта 2023

Премьер Грузии сделал неожиданное заявление о судьбе страны на фоне протестов

Премьер Грузии Гарибашвили считает, что страна должна войти в ЕС, несмотря на протесты и мнение Брюсселя
© Служба новостей «URA.RU»
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Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия заслуживает стать членом ЕС Фото:
новость из сюжета
Протесты в Грузии 2023

Грузия заслуживает быть в составе Евросоюза (ЕС), и власти делают все для достижения этой цели, несмотря на проходящие в стране протесты, которые начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы», — подчеркнул премьер в интервью телекомпании «Имеди». «Мы никому не завидуем, но мы рассчитываем, что раз мы все делаем, то к концу года должны получить статус, если речь идет о заслуженном его получении», — добавил Гарибашвили.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правящая политическая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта. Тем самым он подчеркнул, что Грузия не станет вмешиваться в конфликт на Украине.

В июне 2022 года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Тем не менее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС, передает RT.

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Грузия заслуживает быть в составе Евросоюза (ЕС), и власти делают все для достижения этой цели, несмотря на проходящие в стране протесты, которые начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. «Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы», — подчеркнул премьер в интервью телекомпании «Имеди». «Мы никому не завидуем, но мы рассчитываем, что раз мы все делаем, то к концу года должны получить статус, если речь идет о заслуженном его получении», — добавил Гарибашвили. Кроме того, премьер-министр отметил, что правящая политическая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта. Тем самым он подчеркнул, что Грузия не станет вмешиваться в конфликт на Украине. В июне 2022 года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Тем не менее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС, передает RT.
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