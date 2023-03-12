Жители Тюменской области задолжали огромные суммы банкам

Самый высокий уровень задолженности перед банками за 2022 год был в Тюменской области, Калмыкии и Туве. Об этом сообщают данные Центробанка РФ и Росстата. Объем задолженности перед банком в среднем на одного человека в нашем городе приходится 463,7 тысяч рублей.
«Значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Калмыкия, Тува и Тюменская область. Замыкающая последнюю тройку Тюменская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 83,3%», — пишут в материале РИА Новости.
По данным рейтинга, соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты вначале 2022 года составило 79, 6%. На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Тюменская область и Краснодарский край, здесь долг перед банками за год вырос на 65 и 53 тысячи рублей соответственно.
Ранее агенство сообщало, что совокупная задолженность жителей Тюменской области по потребительским кредитам в 2022 году увеличилась на 7% и достигла 178 млрд рублей. При этом, в 2021 году расходная часть бюджета Тюмени составила 36 млрд рублей.
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