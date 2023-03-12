Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредиты

Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредитные долги из-за общего роста заработной платы. По итогам 2022 года, округ занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения, сообщают эксперты РИА Рейтинг.
«В ЯНАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 49,4%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 675 тысяч рублей», — приводит данные экспертов РИА Новости.
В 2021 году ЯНАО занимал в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения среди регионов РФ 15 место. Соотношение между кредитными долгами и заработной платой составляло 53,6%, но средняя сумма долга на одного человека равнялась 649,5 тысячам рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО выросла средняя заработная плата. По итогам 2022 года она составила почти 129 тысяч рублей, увеличившись на 15 тысяч рублей.
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