Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредиты

РИА: в ЯНАО жителям стало легче отдавать долги по кредитам

В ЯНАО рост зарплаты превышает рост долга по кредитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредитные долги из-за общего роста заработной платы. По итогам 2022 года, округ занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения, сообщают эксперты РИА Рейтинг.

«В ЯНАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 49,4%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 675 тысяч рублей», — приводит данные экспертов РИА Новости.

В 2021 году ЯНАО занимал в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения среди регионов РФ 15 место. Соотношение между кредитными долгами и заработной платой составляло 53,6%, но средняя сумма долга на одного человека равнялась 649,5 тысячам рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО выросла средняя заработная плата. По итогам 2022 года она составила почти 129 тысяч рублей, увеличившись на 15 тысяч рублей.