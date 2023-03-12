12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредиты

РИА: в ЯНАО жителям стало легче отдавать долги по кредитам
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО рост зарплаты превышает рост долга по кредитам Фото:

Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредитные долги из-за общего роста заработной платы. По итогам 2022 года, округ занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения, сообщают эксперты РИА Рейтинг.

«В ЯНАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 49,4%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 675 тысяч рублей», — приводит данные экспертов РИА Новости.

В 2021 году ЯНАО занимал в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения среди регионов РФ 15 место. Соотношение между кредитными долгами и заработной платой составляло 53,6%, но средняя сумма долга на одного человека равнялась 649,5 тысячам рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО выросла средняя заработная плата. По итогам 2022 года она составила почти 129 тысяч рублей, увеличившись на 15 тысяч рублей.

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Жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредитные долги из-за общего роста заработной платы. По итогам 2022 года, округ занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения, сообщают эксперты РИА Рейтинг. «В ЯНАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 49,4%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 675 тысяч рублей», — приводит данные экспертов РИА Новости. В 2021 году ЯНАО занимал в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения среди регионов РФ 15 место. Соотношение между кредитными долгами и заработной платой составляло 53,6%, но средняя сумма долга на одного человека равнялась 649,5 тысячам рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО выросла средняя заработная плата. По итогам 2022 года она составила почти 129 тысяч рублей, увеличившись на 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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