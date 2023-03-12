Пермякам стало проще выплачивать кредиты

13 марта 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

В Прикамье рост зарплат превысил рост долга по кредитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения, сообщила аналитики агентства РИА Рейтинг. «Пермский край занимает 68 строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе по итогу 2022 года составляет 69,4%. Усредненный объем задолженности перед банками на одного человека — 375,3 тысячи рублей», — указано в исследовании на сайте РИА Новости. В 2021 году Прикамье занимало в рейтинге территорий РФ с наименьшей закредитованностью населения 71 строчку. Соотношение между кредитными долгами и зарплатой тогда составляло 74%. При этом средняя сумма долга на одного человека равнялась 348,9 тысячам рублей. О том, что в Пермском крае выросла средняя зарплата населения, URA.RU писало ранее. По данным на конце февраля текущего года, она составляла 58,1 тысяч рублей.

Жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения, сообщила аналитики агентства РИА Рейтинг. «Пермский край занимает 68 строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе по итогу 2022 года составляет 69,4%. Усредненный объем задолженности перед банками на одного человека — 375,3 тысячи рублей», — указано в исследовании на сайте РИА Новости. В 2021 году Прикамье занимало в рейтинге территорий РФ с наименьшей закредитованностью населения 71 строчку. Соотношение между кредитными долгами и зарплатой тогда составляло 74%. При этом средняя сумма долга на одного человека равнялась 348,9 тысячам рублей. О том, что в Пермском крае выросла средняя зарплата населения, URA.RU писало ранее. По данным на конце февраля текущего года, она составляла 58,1 тысяч рублей.