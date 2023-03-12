12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Пермякам стало проще выплачивать кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье рост зарплат превысил рост долга по кредитам Фото:

Жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения, сообщила аналитики агентства РИА Рейтинг.

«Пермский край занимает 68 строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе по итогу 2022 года составляет 69,4%. Усредненный объем задолженности перед банками на одного человека — 375,3 тысячи рублей», — указано в исследовании на сайте РИА Новости.

В 2021 году Прикамье занимало в рейтинге территорий РФ с наименьшей закредитованностью населения 71 строчку. Соотношение между кредитными долгами и зарплатой тогда составляло 74%. При этом средняя сумма долга на одного человека равнялась 348,9 тысячам рублей.

О том, что в Пермском крае выросла средняя зарплата населения, URA.RU писало ранее. По данным на конце февраля текущего года, она составляла 58,1 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения, сообщила аналитики агентства РИА Рейтинг. «Пермский край занимает 68 строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе по итогу 2022 года составляет 69,4%. Усредненный объем задолженности перед банками на одного человека — 375,3 тысячи рублей», — указано в исследовании на сайте РИА Новости. В 2021 году Прикамье занимало в рейтинге территорий РФ с наименьшей закредитованностью населения 71 строчку. Соотношение между кредитными долгами и зарплатой тогда составляло 74%. При этом средняя сумма долга на одного человека равнялась 348,9 тысячам рублей. О том, что в Пермском крае выросла средняя зарплата населения, URA.RU писало ранее. По данным на конце февраля текущего года, она составляла 58,1 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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