В Свердловской области произошло землетрясение

13 марта 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Участившаяся сейсмическая активность может грозить уральцам проблемами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных. Сейсмическая активность была зафиксирована утром, в 11 часов четыре минуты по Гринвичу. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено землетрясение, оно случилось неподалеку от города Серов. Сейсмологи указали, что активность подземных толчков составляла 4,4 балла. Ранее ученые называли два района в Свердловской области, где за минувший год в два-три раза увеличилась сейсмическая активность. Речь идет о Нижнем Тагиле и Североуральске, где ведутся активные разработки горных пород. Сейсмическое событие было зафиксировано недалеко от Серова Фото: скрин с сайта Казахстанского национального центра данных

В Свердловской области 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных. Сейсмическая активность была зафиксирована утром, в 11 часов четыре минуты по Гринвичу. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено землетрясение, оно случилось неподалеку от города Серов. Сейсмологи указали, что активность подземных толчков составляла 4,4 балла. Ранее ученые называли два района в Свердловской области, где за минувший год в два-три раза увеличилась сейсмическая активность. Речь идет о Нижнем Тагиле и Североуральске, где ведутся активные разработки горных пород.