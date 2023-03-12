12 марта 2023
11 марта 2023

В Свердловской области произошло землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство обводного канала реки Сак-Элга вокруг Карабаша. Челябинская область, дерево, бревно, пень, земля, русло реки сак-элга, трещины на земле, ржавая долина
Участившаяся сейсмическая активность может грозить уральцам проблемами Фото:

В Свердловской области 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.

Сейсмическая активность была зафиксирована утром, в 11 часов четыре минуты по Гринвичу. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено землетрясение, оно случилось неподалеку от города Серов. Сейсмологи указали, что активность подземных толчков составляла 4,4 балла.

Ранее ученые называли два района в Свердловской области, где за минувший год в два-три раза увеличилась сейсмическая активность. Речь идет о Нижнем Тагиле и Североуральске, где ведутся активные разработки горных пород.

Сейсмическое событие было зафиксировано недалеко от Серова
Фото:

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В Свердловской области 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных. Сейсмическая активность была зафиксирована утром, в 11 часов четыре минуты по Гринвичу. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено землетрясение, оно случилось неподалеку от города Серов. Сейсмологи указали, что активность подземных толчков составляла 4,4 балла. Ранее ученые называли два района в Свердловской области, где за минувший год в два-три раза увеличилась сейсмическая активность. Речь идет о Нижнем Тагиле и Североуральске, где ведутся активные разработки горных пород.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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