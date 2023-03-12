В Китае перечислили сигналы США о начале мировой войны

Global Times: траты США на оборону ведут к началу мировой войны

13 марта 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

США выделяют деньги на разработку наступательных вооружений, пишет Global Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главным риском начала глобальной войны является то, что США выделяют огромные денежные средства на оборону. Об этом сообщает газета Global Times. «Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — говорится в материале . Там добавили, что США ведут агрессивную внешнюю политику, а значительная часть американского бюджета уходит на разработку наступательных вооружений. В 2023 году Вашингтон потратит на собственное вооружение в четыре раза больше, чем Китай, заключили в газете. Ранее сообщалось, что большое количество военных в числе советников президента США Джо Байдена делают американскую внешнюю политику максимально агрессивной. Американский политик-демократ Джеффри Янг заявил, что ввод войск НАТО на Украину непременно приведет к началу третьей мировой войны, передает RT. Эксперты выражают мнения, что США проиграет России в большой войне из-за зависимости от Китая и Индии, пишет «Национальная служба новостей».

Главным риском начала глобальной войны является то, что США выделяют огромные денежные средства на оборону. Об этом сообщает газета Global Times. «Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — говорится в материале. Там добавили, что США ведут агрессивную внешнюю политику, а значительная часть американского бюджета уходит на разработку наступательных вооружений. В 2023 году Вашингтон потратит на собственное вооружение в четыре раза больше, чем Китай, заключили в газете. Ранее сообщалось, что большое количество военных в числе советников президента США Джо Байдена делают американскую внешнюю политику максимально агрессивной. Американский политик-демократ Джеффри Янг заявил, что ввод войск НАТО на Украину непременно приведет к началу третьей мировой войны, передает RT. Эксперты выражают мнения, что США проиграет России в большой войне из-за зависимости от Китая и Индии, пишет «Национальная служба новостей».