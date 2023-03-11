В Китае нашли истоки стремления США к войне

Global Times: военные советники США ведут свою страну исключительно к войне

12 марта 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Большое количество советников президента США настроены воинственно, пишет Global Times Фото: The White House Засилье военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику максимально милитаризированной. Такое мнение выразила китайская газета Global Times. «Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике. Внешняя политика Белого дома в процессе стала милитаризованной», — говорится в материале газеты. Там отметили, что столь военизированный набор советников может предложить только лишь военные способы решения вопросов. В распоряжении таких советников находятся инструменты, которые представляют собой исключительно «молотки», а вызовы внешней политики выглядят как «гвозди», которые необходимо нещадно забивать, заключил автор материала. Ранее подполковник американской армии Дэниэл Дэвис попросил более настороженно относиться к подсказкам и советам отставных генералов армии США. По его утверждению, такие советы приведут мир к масштабной войне между странами.

Засилье военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику максимально милитаризированной. Такое мнение выразила китайская газета Global Times. «Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике. Внешняя политика Белого дома в процессе стала милитаризованной», — говорится в материале газеты. Там отметили, что столь военизированный набор советников может предложить только лишь военные способы решения вопросов. В распоряжении таких советников находятся инструменты, которые представляют собой исключительно «молотки», а вызовы внешней политики выглядят как «гвозди», которые необходимо нещадно забивать, заключил автор материала. Ранее подполковник американской армии Дэниэл Дэвис попросил более настороженно относиться к подсказкам и советам отставных генералов армии США. По его утверждению, такие советы приведут мир к масштабной войне между странами.