11 марта 2023

В Китае нашли истоки стремления США к войне

Global Times: военные советники США ведут свою страну исключительно к войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Большое количество советников президента США настроены воинственно, пишет Global Times Фото:

Засилье военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику максимально милитаризированной. Такое мнение выразила китайская газета Global Times.

«Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике. Внешняя политика Белого дома в процессе стала милитаризованной», — говорится в материале газеты. Там отметили, что столь военизированный набор советников может предложить только лишь военные способы решения вопросов. В распоряжении таких советников находятся инструменты, которые представляют собой исключительно «молотки», а вызовы внешней политики выглядят как «гвозди», которые необходимо нещадно забивать, заключил автор материала.

Ранее подполковник американской армии Дэниэл Дэвис попросил более настороженно относиться к подсказкам и советам отставных генералов армии США. По его утверждению, такие советы приведут мир к масштабной войне между странами.

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Засилье военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику максимально милитаризированной. Такое мнение выразила китайская газета Global Times. «Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике. Внешняя политика Белого дома в процессе стала милитаризованной», — говорится в материале газеты. Там отметили, что столь военизированный набор советников может предложить только лишь военные способы решения вопросов. В распоряжении таких советников находятся инструменты, которые представляют собой исключительно «молотки», а вызовы внешней политики выглядят как «гвозди», которые необходимо нещадно забивать, заключил автор материала. Ранее подполковник американской армии Дэниэл Дэвис попросил более настороженно относиться к подсказкам и советам отставных генералов армии США. По его утверждению, такие советы приведут мир к масштабной войне между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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