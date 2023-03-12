В екатеринбургских магазинах за выходные дни взлетели цены на фрукты

Средний рост цен на фрукты составил 8,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С пятницы 10 марта 2023 по понедельник 13 марта в магазинах Екатеринбурга выросли цены на груши, яблоки, лимоны, грейпфруты, мандарины и гранат. Это следует из исследования корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

За период с 10 марта по 13 марта стоимость 700 граммов груши выросла на 16,6% со 146 до 175 рублей. Цена 800 граммов красных яблок теперь составляет 106 рублей (+6,4%). За 800 граммов граната придется заплатить 154 рублей (+7,8%).

Стоимость килограмма грейпфрутов выросла на 8,4% до 120 рублей. Менее заметный скачок цен коснулся популярных цитрусов: 300 граммов лимонов оцениваются в 35 рублей (+5,8%), а 500 граммов мандаринов стоят 50 рублей, вместо привычных 47 (+6%).

Средний рост цен на фрукты составил 8,5%. Данные актуальны на 13 марта 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. В среднем стоимость фруктов упала на 18%.