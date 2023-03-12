12 марта 2023

В екатеринбургских магазинах за выходные дни взлетели цены на фрукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
Средний рост цен на фрукты составил 8,5% Фото:

С пятницы 10 марта 2023 по понедельник 13 марта в магазинах Екатеринбурга выросли цены на груши, яблоки, лимоны, грейпфруты, мандарины и гранат. Это следует из исследования корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

За период с 10 марта по 13 марта стоимость 700 граммов груши выросла на 16,6% со 146 до 175 рублей. Цена 800 граммов красных яблок теперь составляет 106 рублей (+6,4%). За 800 граммов граната придется заплатить 154 рублей (+7,8%).

Стоимость килограмма грейпфрутов выросла на 8,4% до 120 рублей. Менее заметный скачок цен коснулся популярных цитрусов: 300 граммов лимонов оцениваются в 35 рублей (+5,8%), а 500 граммов мандаринов стоят 50 рублей, вместо привычных 47 (+6%).

Средний рост цен на фрукты составил 8,5%. Данные актуальны на 13 марта 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. В среднем стоимость фруктов упала на 18%.

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С пятницы 10 марта 2023 по понедельник 13 марта в магазинах Екатеринбурга выросли цены на груши, яблоки, лимоны, грейпфруты, мандарины и гранат. Это следует из исследования корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». За период с 10 марта по 13 марта стоимость 700 граммов груши выросла на 16,6% со 146 до 175 рублей. Цена 800 граммов красных яблок теперь составляет 106 рублей (+6,4%). За 800 граммов граната придется заплатить 154 рублей (+7,8%). Стоимость килограмма грейпфрутов выросла на 8,4% до 120 рублей. Менее заметный скачок цен коснулся популярных цитрусов: 300 граммов лимонов оцениваются в 35 рублей (+5,8%), а 500 граммов мандаринов стоят 50 рублей, вместо привычных 47 (+6%). Средний рост цен на фрукты составил 8,5%. Данные актуальны на 13 марта 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. В среднем стоимость фруктов упала на 18%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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