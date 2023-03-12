Екатеринбургское отделение общественной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) вынужденно переезжает из офиса на улице Ленина, 99 в помещение на Коминтерна,19. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Из офиса организации вывозят мебель грузовыми машинами. Двумя заходами все имущество переместят в новое помещение на улицу Коминтерна, 16. Там уже разгружают вещи», — рассказал собеседник агентства.
Ранее председатель организации Алексей Мосин сообщал, что местные власти разорвали договор об аренде офиса на Ленина, 99. Общественникам пришлось искать другое здание, и инсайдеры предполагали о переезде «Мемориала» в здание Ельцин Центра. Однако эту информацию опровергли представители организации.
* — организация «Мемориал» признана в РФ иноагентом. Минюст РФ внес ее в соответствующий реестр.
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