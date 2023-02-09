Глава уральского «Мемориала»* опроверг информацию о переезде в Ельцин Центр

Лидер уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексей Мосин не подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с руководством Ельцин Центра о переезде. Он отметил, что вообще ничего не говорил про новую площадку.
«У нас есть лишь уведомление от департамента по управлению муниципальным имуществом (администрации Екатеринбурга) о выселении. Других договоров мы не заключали. Тем более я не упоминал что-либо о Ельцин Центре», — цитирует ЕАН Мосина.
Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга расторгли договор об аренде занимаемого «Мемориалом»* помещения. Глава организации Алексей Мосин получил уведомление об этом 20 декабря 2022 года. Он отметил, что действие договора прекращается 20 марта. Позднее появилась информация о том, что организация планирует переехать на одну из площадок Ельцин Центра.
*Организация «Мемориал» — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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