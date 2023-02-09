Глава уральского «Мемориала»* опроверг информацию о переезде в Ельцин Центр

10 февраля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Уральское отделение правозащитной организации, признанной в РФ иноагентом, ищет себе новое место Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексей Мосин не подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с руководством Ельцин Центра о переезде. Он отметил, что вообще ничего не говорил про новую площадку. «У нас есть лишь уведомление от департамента по управлению муниципальным имуществом (администрации Екатеринбурга) о выселении. Других договоров мы не заключали. Тем более я не упоминал что-либо о Ельцин Центре», — цитирует ЕАН Мосина. Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга расторгли договор об аренде занимаемого «Мемориалом»* помещения. Глава организации Алексей Мосин получил уведомление об этом 20 декабря 2022 года. Он отметил, что действие договора прекращается 20 марта. Позднее появилась информация о том, что организация планирует переехать на одну из площадок Ельцин Центра. *Организация «Мемориал» — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Лидер уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексей Мосин не подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с руководством Ельцин Центра о переезде. Он отметил, что вообще ничего не говорил про новую площадку. «У нас есть лишь уведомление от департамента по управлению муниципальным имуществом (администрации Екатеринбурга) о выселении. Других договоров мы не заключали. Тем более я не упоминал что-либо о Ельцин Центре», — цитирует ЕАН Мосина. Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга расторгли договор об аренде занимаемого «Мемориалом»* помещения. Глава организации Алексей Мосин получил уведомление об этом 20 декабря 2022 года. Он отметил, что действие договора прекращается 20 марта. Позднее появилась информация о том, что организация планирует переехать на одну из площадок Ельцин Центра. *Организация «Мемориал» — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.