09 февраля 2023

Глава уральского «Мемориала»* опроверг информацию о переезде в Ельцин Центр

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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, указатели, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
Уральское отделение правозащитной организации, признанной в РФ иноагентом, ищет себе новое место Фото:

Лидер уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексей Мосин не подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с руководством Ельцин Центра о переезде. Он отметил, что вообще ничего не говорил про новую площадку.

«У нас есть лишь уведомление от департамента по управлению муниципальным имуществом (администрации Екатеринбурга) о выселении. Других договоров мы не заключали. Тем более я не упоминал что-либо о Ельцин Центре», — цитирует ЕАН Мосина.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга расторгли договор об аренде занимаемого «Мемориалом»* помещения. Глава организации Алексей Мосин получил уведомление об этом 20 декабря 2022 года. Он отметил, что действие договора прекращается 20 марта. Позднее появилась информация о том, что организация планирует переехать на одну из площадок Ельцин Центра.

*Организация «Мемориал» — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Лидер уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексей Мосин не подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с руководством Ельцин Центра о переезде. Он отметил, что вообще ничего не говорил про новую площадку. «У нас есть лишь уведомление от департамента по управлению муниципальным имуществом (администрации Екатеринбурга) о выселении. Других договоров мы не заключали. Тем более я не упоминал что-либо о Ельцин Центре», — цитирует ЕАН Мосина. Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга расторгли договор об аренде занимаемого «Мемориалом»* помещения. Глава организации Алексей Мосин получил уведомление об этом 20 декабря 2022 года. Он отметил, что действие договора прекращается 20 марта. Позднее появилась информация о том, что организация планирует переехать на одну из площадок Ельцин Центра. *Организация «Мемориал» — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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