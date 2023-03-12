Экс-глава МУГИСО Пьянков награжден медалью, которую получали за Косово и Грузию

Алексей Пьянков получил медаль 22 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации России на Украине, награжден боевой медалью Суворова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пьянков награжден приказом от 22 февраля 2023 года. Получил боевую медаль Суворова», — сообщил собеседник агентства. Связаться с самим Пьянковым корреспонденту агентства не удалось.

Медаль Суворова считается «сухопутной» военной наградой и вручается за мужество и отвагу, проявленные при защите страны, говорится в положении о медали. Награда считается одной из самых значительных. Во время СВО ее получали танкист Александр Макаров, разгромивший три вражеских танка при численном превосходстве противника, машинист Андрей Плешаков, получивший тяжелое ранение во время боя, и другие бойцы. В числе награжденных есть и женщины — к примеру, Кристина Ким, которая вытащила из-под обстрела 12 раненых бойцов десанта.

Медаль вручалась, в том числе, десантникам, совершившим легендарный марш-бросок из Боснии в Косово в 1999 году. В 2008 году были награждены участвовавшие в защите Южной Осетии от агрессии Грузии. В 2009 году медали впервые были вручены бойцам ВМФ, боровшимся с сомалийскими пиратами.

Алексей Пьянков на фронте выполняет задачи по возведению объектов военной инфраструктуры на новых российских территориях. Также отвечает за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, одну из самых непростых сфер, так как ВСУ бьют не только по армии, они прицельно расстреливают колонны, которые поставляют фронту боеприпасы и продовольствие, чтобы нарушить обеспечение войск, сообщало URA.RU ранее.

Пьянков отправился в зону СВО для помощи военнослужащим, когда находился под следствием из-за дела о коррупции. Свердловчанина призвали в рамках частичной мобилизации, но позже решение было отменено, и в феврале этого года Пьянкову удалось добиться признания своего права быть мобилизованным, его нахождение в зоне боевых действий суд признал законным.

Спецоперация была начата для защиты мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам со стороны Украины в течение восьми лет. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти РФ пытались решить проблему другими способами, а спецоперация является вынужденной мерой.