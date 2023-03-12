Свердловчанка рассказала об издевательствах над русскими в Германии

Русскоговорящих детей в Германии ставили на колени и называли «русскими свиньями»

13 марта 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Отношение к выходцам из России на Западе сложно назвать толерантным Фото: Николай Бастриков © URA.RU Многие жители Германии испытывают ненависть к россиянам, особенно от негатива и агрессии страдают дети выходцев из России. Об унижениях и издевательствах над русскими рассказала жительница Нижнего Тагила, ныне живущая в ФРГ. «В последнее время стало вообще невыносимо, отношение к русским ужасное. Моему ребенку 11 лет, и как только в школе его как только не обзывали — например, «русская свинья», говорили — «извинись за Путина». На машине нашей тоже написали — «русские свиньи». А на днях, когда я в магазине разговаривала по телефону на русском, ко мне подошел мужчина и заявил: «Вы русские твари. Говорите на немецком!», — рассказала женщина, которое попросила не раскрывать ее имя. Она привела примеры и других издевательств над выходцами из России в Германии. Так, еще в прошлом году в школе под Кельном старшеклассники собрали русскоговорящих детей из младших классов, поставили на колени и требовали просить прощения «за то, что происходит в мире». «Детей ужасно угнетают в школе. Мой ребенок плачет, не хочет никуда ходить», — говорит тагильчанка. Ранее уроженка Донецка, а ныне жительница Германии рассказала о пропаганде русофобии в ФРГ. По словам женщины, в первую очередь антироссизм навязывается детям в школах и детских садах.

Многие жители Германии испытывают ненависть к россиянам, особенно от негатива и агрессии страдают дети выходцев из России. Об унижениях и издевательствах над русскими рассказала жительница Нижнего Тагила, ныне живущая в ФРГ. «В последнее время стало вообще невыносимо, отношение к русским ужасное. Моему ребенку 11 лет, и как только в школе его как только не обзывали — например, «русская свинья», говорили — «извинись за Путина». На машине нашей тоже написали — «русские свиньи». А на днях, когда я в магазине разговаривала по телефону на русском, ко мне подошел мужчина и заявил: «Вы русские твари. Говорите на немецком!», — рассказала женщина, которое попросила не раскрывать ее имя. Она привела примеры и других издевательств над выходцами из России в Германии. Так, еще в прошлом году в школе под Кельном старшеклассники собрали русскоговорящих детей из младших классов, поставили на колени и требовали просить прощения «за то, что происходит в мире». «Детей ужасно угнетают в школе. Мой ребенок плачет, не хочет никуда ходить», — говорит тагильчанка. Ранее уроженка Донецка, а ныне жительница Германии рассказала о пропаганде русофобии в ФРГ. По словам женщины, в первую очередь антироссизм навязывается детям в школах и детских садах.