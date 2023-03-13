Пользователи «ВКонтакте» жалуются на массовые сбои

13 марта 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Пользователи сталкиваются с ошибками в работе приложения и сайта «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи социальной сети «ВКонтакте» столкнулись с массовыми сбоями. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением. Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Сессия устарела». Аналогичная проблема проявляется и при использовании приложения. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВКонтакте». На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 15:12: «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети «ВКонтакте». Ошибка в работе приложения «ВКонтакте» Фото: скриншот приложения «ВКонтакте» Ошибка в приложении «ВКонтакте» Фото: скриншот приложения «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» столкнулись с массовыми сбоями. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением. Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Сессия устарела». Аналогичная проблема проявляется и при использовании приложения. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВКонтакте». На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 15:12: «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».