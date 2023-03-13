Пользователи «ВКонтакте» жалуются на массовые сбои

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильное приложение
Пользователи сталкиваются с ошибками в работе приложения и сайта «ВКонтакте» Фото:

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» столкнулись с массовыми сбоями. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением.

Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Сессия устарела». Аналогичная проблема проявляется и при использовании приложения.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВКонтакте». На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Обновлено в 15:12:

«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

Ошибка в работе приложения «ВКонтакте»
Фото:
Ошибка в приложении «ВКонтакте»
Фото:

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» столкнулись с массовыми сбоями. Проблемы зафиксированы в работе с сайтом и приложением. Пользователей при входе на сайт встречает сообщение об ошибке «Сессия устарела». Аналогичная проблема проявляется и при использовании приложения. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВКонтакте». На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 15:12: «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...