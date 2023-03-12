Мэрия обновила программу 300-летия в Екатеринбурге. Теперь она существенно шире той, что была анонсирована в январе. План на брифинге озвучила вице-мэр по соцполитике и культуре Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU.
Так, уже в апреле в Екатеринбурге стартует фестиваль цифрового искусства, где покажут объекты, созданные с помощью цифровых и мультимедийных технологий. Также в программе:
- Общегородской проект «Ночь музеев»
- семейный фестиваль активного культурного досуга «Арт-пикник»
- фестиваль «Читай, Екатеринбург»
- хоровой праздник «День России»
- фестиваль «Уральская ночь музыки»
- форумы городов трудовой доблести
- фестиваль классической музыки «Безумные дни»
- фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
- мероприятие на летней эстраде Open Air Fest
- фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG
- международная промышленная выставка «Иннопром»
- серия арт-объектов Мультимедиа Перфоманс
- торжественное юбилейное собрание, где будут чествовать ветеранов и почетных граждан города
- фестиваль «Лица улиц»
- фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест»
- шоу 3D Мэппинг
- международный фестиваль духовых оркестров
Отдельной программой выделены мероприятия, которые пройдут с 12 по 19 августа в Историческом сквере. Так, в эти дни в рамках 300-летия состоятся:
- празднование Дня строителя
- гала-концерт «Шедевры мировой оперы» и премьера спектакля «Петр I» от Театра оперы и балета
- сценическое действие «Особый день. Инклюзия»
- финал конкурса «Мисс Екатеринбург»
- день детского творчества и презентация нового фонтана от Сбера
- открытие летней эстрады с участием Уральского симфонического оркестра
- трибьют свердловского рок-клуба
Кульминацией празднования и основным днем празднования станет 19 августа. В этот день горожан и гостей уральской столицы ждут:
- праздничное шествие
- закладка капсулы времени
- семейный фестиваль с детской программой
- фестиваль спорта и здорового образа жизни
- соревнования по прыжкам в высоту
- чемпионат России по скалолазанию
- молодежный фестиваль
- завершится празднование юбилея гала-программой с участием приглашенных артистов и салютом.
Хэдлайнерами нынешнего Дня города могут стать Клава Кока и Niletto. По мнению организаторов, это символично, ведь оба артиста родом из Екатеринбурга. Пока эта информация держится в тайне, звездные имена могут рассекретить не ранее мая.
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