12 марта 2023

Мэрия обновила программу 300-летия в Екатеринбурге. Список

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города 229 лет. Екатеринбург , салют, шары, шарики
Завершится 300-летие Екатеринбурга праздничным салютом Фото:

Мэрия обновила программу 300-летия в Екатеринбурге. Теперь она существенно шире той, что была анонсирована в январе. План на брифинге озвучила вице-мэр по соцполитике и культуре Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU.

Так, уже в апреле в Екатеринбурге стартует фестиваль цифрового искусства, где покажут объекты, созданные с помощью цифровых и мультимедийных технологий. Также в программе:

  • Общегородской проект «Ночь музеев»
  • семейный фестиваль активного культурного досуга «Арт-пикник»
  • фестиваль «Читай, Екатеринбург»
  • хоровой праздник «День России»
  • фестиваль «Уральская ночь музыки»
  • форумы городов трудовой доблести
  • фестиваль классической музыки «Безумные дни»
  • фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
  • мероприятие на летней эстраде Open Air Fest
  • фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG
  • международная промышленная выставка «Иннопром»
  • серия арт-объектов Мультимедиа Перфоманс
  • торжественное юбилейное собрание, где будут чествовать ветеранов и почетных граждан города
  • фестиваль «Лица улиц»
  • фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест»
  • шоу 3D Мэппинг
  • международный фестиваль духовых оркестров

Отдельной программой выделены мероприятия, которые пройдут с 12 по 19 августа в Историческом сквере. Так, в эти дни в рамках 300-летия состоятся:

  • празднование Дня строителя
  • гала-концерт «Шедевры мировой оперы» и премьера спектакля «Петр I» от Театра оперы и балета
  • сценическое действие «Особый день. Инклюзия»
  • финал конкурса «Мисс Екатеринбург»
  • день детского творчества и презентация нового фонтана от Сбера
  • открытие летней эстрады с участием Уральского симфонического оркестра
  • трибьют свердловского рок-клуба

Кульминацией празднования и основным днем празднования станет 19 августа. В этот день горожан и гостей уральской столицы ждут:

  • праздничное шествие
  • закладка капсулы времени
  • семейный фестиваль с детской программой
  • фестиваль спорта и здорового образа жизни
  • соревнования по прыжкам в высоту
  • чемпионат России по скалолазанию
  • молодежный фестиваль
  • завершится празднование юбилея гала-программой с участием приглашенных артистов и салютом.

Хэдлайнерами нынешнего Дня города могут стать Клава Кока и Niletto. По мнению организаторов, это символично, ведь оба артиста родом из Екатеринбурга. Пока эта информация держится в тайне, звездные имена могут рассекретить не ранее мая.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Мэрия обновила программу 300-летия в Екатеринбурге. Теперь она существенно шире той, что была анонсирована в январе. План на брифинге озвучила вице-мэр по соцполитике и культуре Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU. Так, уже в апреле в Екатеринбурге стартует фестиваль цифрового искусства, где покажут объекты, созданные с помощью цифровых и мультимедийных технологий. Также в программе: Отдельной программой выделены мероприятия, которые пройдут с 12 по 19 августа в Историческом сквере. Так, в эти дни в рамках 300-летия состоятся: Кульминацией празднования и основным днем празднования станет 19 августа. В этот день горожан и гостей уральской столицы ждут: Хэдлайнерами нынешнего Дня города могут стать Клава Кока и Niletto. По мнению организаторов, это символично, ведь оба артиста родом из Екатеринбурга. Пока эта информация держится в тайне, звездные имена могут рассекретить не ранее мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...