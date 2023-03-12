Завершится 300-летие Екатеринбурга праздничным салютом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэрия обновила программу 300-летия в Екатеринбурге. Теперь она существенно шире той, что была анонсирована в январе. План на брифинге озвучила вице-мэр по соцполитике и культуре Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU.

Так, уже в апреле в Екатеринбурге стартует фестиваль цифрового искусства, где покажут объекты, созданные с помощью цифровых и мультимедийных технологий. Также в программе:

Общегородской проект «Ночь музеев»

семейный фестиваль активного культурного досуга «Арт-пикник»

фестиваль «Читай, Екатеринбург»

хоровой праздник «День России»

фестиваль «Уральская ночь музыки»

форумы городов трудовой доблести

фестиваль классической музыки «Безумные дни»

фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

мероприятие на летней эстраде Open Air Fest

фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG

международная промышленная выставка «Иннопром»

серия арт-объектов Мультимедиа Перфоманс

торжественное юбилейное собрание, где будут чествовать ветеранов и почетных граждан города

фестиваль «Лица улиц»

фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест»

шоу 3D Мэппинг

международный фестиваль духовых оркестров

Отдельной программой выделены мероприятия, которые пройдут с 12 по 19 августа в Историческом сквере. Так, в эти дни в рамках 300-летия состоятся:

празднование Дня строителя

гала-концерт «Шедевры мировой оперы» и премьера спектакля «Петр I» от Театра оперы и балета

сценическое действие «Особый день. Инклюзия»

финал конкурса «Мисс Екатеринбург»

день детского творчества и презентация нового фонтана от Сбера

открытие летней эстрады с участием Уральского симфонического оркестра

трибьют свердловского рок-клуба

Кульминацией празднования и основным днем празднования станет 19 августа. В этот день горожан и гостей уральской столицы ждут:

праздничное шествие

закладка капсулы времени

семейный фестиваль с детской программой

фестиваль спорта и здорового образа жизни

соревнования по прыжкам в высоту

чемпионат России по скалолазанию

молодежный фестиваль

завершится празднование юбилея гала-программой с участием приглашенных артистов и салютом.

Хэдлайнерами нынешнего Дня города могут стать Клава Кока и Niletto. По мнению организаторов, это символично, ведь оба артиста родом из Екатеринбурга. Пока эта информация держится в тайне, звездные имена могут рассекретить не ранее мая.