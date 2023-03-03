В Екатеринбурге определились с хэдлайнерами Дня города

Хэдлайнерами празднования 300-летия Екатеринбурга, которое пройдет в августе, могут стать певица Клава Кока и исполнитель Niletto. Об этом сообщает источник, приближенный к организации праздника.
«Главными звездами Дня города могут стать Клава Кока и Niletto. Организаторы считают, что это очень символично — оба артиста родом из Екатеринбурга», — пояснил источник. Другие детали праздничной программы пока не раскрываются.
Команда Niletto заявила, что такие переговоры ранее велись, но чем они закончились, пока неизвестно. Представители Клавы Коки посоветовали уточнять информацию у организаторов праздника.
В администрации Екатеринбурга корреспонденту URA.RU заявили, что эта информация пока держится в тайне. «Официально хэдлайнеры не оглашались. Думаем, что это произойдет не раньше мая», — заявили в пресс-службе города.
Певица Клава Кока выступала на Дне города в 2022 году. Ее концерт прошел в районе Академический. Также на 299-летие Екатеринбурга приезжали певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, бард Александр Новиков и Олег Митяев.
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