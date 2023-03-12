На челябинской трассе иностранца поймали на взятке гаишнику

Иностранец пытался подкупить сотрудника во время проверки документов у пассажиров микроавтобуса Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе между Челябинском и Троицком сотрудники ГИБДД поймали иностранца, жителя Республики Узбекистан, который пытался дать взятку одному из инспекторов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за полторы тысячи рублей мигрант надеялся избежать депортации.

«Обвиняемый осуществил покушение на дачу взятки должностному лицу в сумме полторы тысячи рублей. Сотрудник отказался от денег и сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть МО МВД России „Южноуральский“», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что иностранец находился на территории РФ незаконно. У него не было никаких документов и постоянного места жительства. К тому же он привлекался к административной ответственности. Все эти факторы склонили суд к решению отправить жителя соседнего государства в СИЗО.

Ранее сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области не пустили в регион четверых мигрантов, которые пытались попасть в РФ с территории Казахстана. Все четверо были задержаны и осуждены.