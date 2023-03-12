12 марта 2023
11 марта 2023

На челябинской трассе иностранца поймали на взятке гаишнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранец пытался подкупить сотрудника во время проверки документов у пассажиров микроавтобуса Фото:

На трассе между Челябинском и Троицком сотрудники ГИБДД поймали иностранца, жителя Республики Узбекистан, который пытался дать взятку одному из инспекторов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за полторы тысячи рублей мигрант надеялся избежать депортации.

«Обвиняемый осуществил покушение на дачу взятки должностному лицу в сумме полторы тысячи рублей. Сотрудник отказался от денег и сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть МО МВД России „Южноуральский“», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что иностранец находился на территории РФ незаконно. У него не было никаких документов и постоянного места жительства. К тому же он привлекался к административной ответственности. Все эти факторы склонили суд к решению отправить жителя соседнего государства в СИЗО.

Ранее сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области не пустили в регион четверых мигрантов, которые пытались попасть в РФ с территории Казахстана. Все четверо были задержаны и осуждены.

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На трассе между Челябинском и Троицком сотрудники ГИБДД поймали иностранца, жителя Республики Узбекистан, который пытался дать взятку одному из инспекторов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за полторы тысячи рублей мигрант надеялся избежать депортации. «Обвиняемый осуществил покушение на дачу взятки должностному лицу в сумме полторы тысячи рублей. Сотрудник отказался от денег и сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть МО МВД России „Южноуральский“», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что иностранец находился на территории РФ незаконно. У него не было никаких документов и постоянного места жительства. К тому же он привлекался к административной ответственности. Все эти факторы склонили суд к решению отправить жителя соседнего государства в СИЗО. Ранее сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области не пустили в регион четверых мигрантов, которые пытались попасть в РФ с территории Казахстана. Все четверо были задержаны и осуждены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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