Свердловским школьникам будут преподавать военную подготовку во время ОБЖ

13 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Ранее в ДОСААФ предполагали, что школьников научат обращаться с оружем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Курсы начальной военной подготовки (НВП) в свердловских школах будут проходить в рамках уроков безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами. «Курсы [начальной военной подготовки], насколько я понимаю, будут введены в рамках преподавания предмета ОБЖ. Есть урочная и внеурочная часть (военные сборы для учащихся 10 классов)», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU с места событий. Она отметила, что преподавателями на урочной части НВП будут учителя ОБЖ, о приглашении на эту должность сторонних специалистов она не упомянула. Курсы должны стартовать с 1 сентября. Информация о введении НВП в свердловских школах появилась в октябре 2022 года. По словам представителей ДОСААФ, в четвертом-пятом кассе детей будут обучать обращению с оружием.

Курсы начальной военной подготовки (НВП) в свердловских школах будут проходить в рамках уроков безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами. «Курсы [начальной военной подготовки], насколько я понимаю, будут введены в рамках преподавания предмета ОБЖ. Есть урочная и внеурочная часть (военные сборы для учащихся 10 классов)», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU с места событий. Она отметила, что преподавателями на урочной части НВП будут учителя ОБЖ, о приглашении на эту должность сторонних специалистов она не упомянула. Курсы должны стартовать с 1 сентября. Информация о введении НВП в свердловских школах появилась в октябре 2022 года. По словам представителей ДОСААФ, в четвертом-пятом кассе детей будут обучать обращению с оружием.