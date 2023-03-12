12 марта 2023

Свердловским школьникам будут преподавать военную подготовку во время ОБЖ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, автомат, оружие, стрелок, детская преступность, подросток с оружием, школьник с автоматом
Ранее в ДОСААФ предполагали, что школьников научат обращаться с оружем Фото:

Курсы начальной военной подготовки (НВП) в свердловских школах будут проходить в рамках уроков безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами.

«Курсы [начальной военной подготовки], насколько я понимаю, будут введены в рамках преподавания предмета ОБЖ. Есть урочная и внеурочная часть (военные сборы для учащихся 10 классов)», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU с места событий.

Она отметила, что преподавателями на урочной части НВП будут учителя ОБЖ, о приглашении на эту должность сторонних специалистов она не упомянула. Курсы должны стартовать с 1 сентября.

Информация о введении НВП в свердловских школах появилась в октябре 2022 года. По словам представителей ДОСААФ, в четвертом-пятом кассе детей будут обучать обращению с оружием.

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Курсы начальной военной подготовки (НВП) в свердловских школах будут проходить в рамках уроков безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами. «Курсы [начальной военной подготовки], насколько я понимаю, будут введены в рамках преподавания предмета ОБЖ. Есть урочная и внеурочная часть (военные сборы для учащихся 10 классов)», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU с места событий. Она отметила, что преподавателями на урочной части НВП будут учителя ОБЖ, о приглашении на эту должность сторонних специалистов она не упомянула. Курсы должны стартовать с 1 сентября. Информация о введении НВП в свердловских школах появилась в октябре 2022 года. По словам представителей ДОСААФ, в четвертом-пятом кассе детей будут обучать обращению с оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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