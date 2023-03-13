Песков призвал воздержаться от шуток по поводу Зеленского

К призыву президента Украины Владимира Зеленского, касающегося переименования России в Московию, нужно относиться с улыбкой и не отпускать новые шутки по этому поводу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это, наверное, относится к нелепым курьезам. Я если не ошибаюсь много было шуток на этот счет. Не думаю, что нужно новые шутки отпускать. Нужно только с улыбкой к этому относиться. Россия остается великой державой, великой страной и она останется „Россией“, кто бы как к ней не относился», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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