Песков призвал воздержаться от шуток по поводу Зеленского

Песков: нужно воздержаться от шуток по поводу переименования России в Московию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал воздержаться от шуток по поводу переименования России Фото:

К призыву президента Украины Владимира Зеленского, касающегося переименования России в Московию, нужно относиться с улыбкой и не отпускать новые шутки по этому поводу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это, наверное, относится к нелепым курьезам. Я если не ошибаюсь много было шуток на этот счет. Не думаю, что нужно новые шутки отпускать. Нужно только с улыбкой к этому относиться. Россия остается великой державой, великой страной и она останется „Россией“, кто бы как к ней не относился», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

К призыву президента Украины Владимира Зеленского, касающегося переименования России в Московию, нужно относиться с улыбкой и не отпускать новые шутки по этому поводу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это, наверное, относится к нелепым курьезам. Я если не ошибаюсь много было шуток на этот счет. Не думаю, что нужно новые шутки отпускать. Нужно только с улыбкой к этому относиться. Россия остается великой державой, великой страной и она останется „Россией“, кто бы как к ней не относился», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...