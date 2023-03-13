Глава СПЧ призвал лишить родительских прав часть мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Аган. Нижневартовский район, мама с ребенком
Глава СПЧ считает, что все родители должны отправлять детей в школу Фото:

Нужно лишать родительских прав мигрантов, которые не хотят, чтобы их дети получали образование. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Еще тема касательно детей, мама может сказать: „Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе“, — мать из семьи мигрантов. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав», — цитирует Фадеева РИА Новости. По его словам, родители обязаны дать детям образование.

Также Фадеев отметил, что из-за нежелания мигрантов изучать русский язык их детям сложнее адаптироваться в школе. По его словам, иностранцам нужно выплачивать социальное пособие только, если они изучают язык.

Ранее в МВД РФ предложили законопроект, чтобы лишить мигрантов некоторых лазеек для получения гражданства. В случае одобрения инициативы иностранцы, состоящие в браке с россиянами не менее трех лет и имеющие общего ребенка, больше не смогут упрощенно получить гражданство России.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Нужно лишать родительских прав мигрантов, которые не хотят, чтобы их дети получали образование. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Еще тема касательно детей, мама может сказать: „Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе“, — мать из семьи мигрантов. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав», — цитирует Фадеева РИА Новости. По его словам, родители обязаны дать детям образование. Также Фадеев отметил, что из-за нежелания мигрантов изучать русский язык их детям сложнее адаптироваться в школе. По его словам, иностранцам нужно выплачивать социальное пособие только, если они изучают язык. Ранее в МВД РФ предложили законопроект, чтобы лишить мигрантов некоторых лазеек для получения гражданства. В случае одобрения инициативы иностранцы, состоящие в браке с россиянами не менее трех лет и имеющие общего ребенка, больше не смогут упрощенно получить гражданство России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...