Екатеринбургские химики изобрели съедобное мыло. Фото, видео

13 марта 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Андрей Журавлев собирается выйти на мировой рынок с производством мыла из глины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбургская компания «Новахим», специализирующаяся по изготовлению профессиональной бытовой химии и автохимии произвела съедобное мыло для мытья рук и посуды. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал собственник и директор предприятия Андрей Журавлев. «Одной из новых линеек бытовой химии является полностью биологическое и органическое мыло для мытья рук и посуды, которое можно употребить без последствий. Я его уже выпивал и жив-здоров. Продукт сделан на основе глины. Вся химия растворяется и спокойно смывается тряпкой. Это совершенно новый подход, такого на рынке еще нет. Сейчас думаем, как запустить товар на мировой рынок», — сказал Андрей Журавлев. Он отметил, что нынешняя продукция поставляется в города Свердловской области, Москву, Пермь, Челябинск и Казахстан. «В дальнейшем планируем поставки на Восток (Алтай и Кузбасс), потому что там меньше конкуренции. Наша химия ничем не уступает иностранной», — рассказал собеседник агентства. Также «Новахим» справляется с замещением импортной продукции, которая выросла в цене на 70-100%. Именно после ухода иностранных компаний Андрей Журавлев сделал на ставку на бытовую химию. В настоящее время в его компании работают 23 человека. Ранее URA.RU сообщало, что «Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования» и «Уралкран» объединятся для замены импорта. В 2023 году у предприятий запланировано увеличить выполнение заказов в два раза. Екатеринбургские химики изобрели съедобное мыло Фото: корреспондент URA.RU Владислав Панченко «Новахим» нацелилось на мировой рынок со съедобным мылом Фото: корреспондент URA.RU Владислав Панченко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская компания «Новахим», специализирующаяся по изготовлению профессиональной бытовой химии и автохимии произвела съедобное мыло для мытья рук и посуды. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал собственник и директор предприятия Андрей Журавлев. «Одной из новых линеек бытовой химии является полностью биологическое и органическое мыло для мытья рук и посуды, которое можно употребить без последствий. Я его уже выпивал и жив-здоров. Продукт сделан на основе глины. Вся химия растворяется и спокойно смывается тряпкой. Это совершенно новый подход, такого на рынке еще нет. Сейчас думаем, как запустить товар на мировой рынок», — сказал Андрей Журавлев. Он отметил, что нынешняя продукция поставляется в города Свердловской области, Москву, Пермь, Челябинск и Казахстан. «В дальнейшем планируем поставки на Восток (Алтай и Кузбасс), потому что там меньше конкуренции. Наша химия ничем не уступает иностранной», — рассказал собеседник агентства. Также «Новахим» справляется с замещением импортной продукции, которая выросла в цене на 70-100%. Именно после ухода иностранных компаний Андрей Журавлев сделал на ставку на бытовую химию. В настоящее время в его компании работают 23 человека. Ранее URA.RU сообщало, что «Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования» и «Уралкран» объединятся для замены импорта. В 2023 году у предприятий запланировано увеличить выполнение заказов в два раза.