12 марта 2023
11 марта 2023

Курганские риелторы подсказывают продавцам методы обмана покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Курган, недвижимость, нежилой дом, долгострой, квартиры
Об уловках недобросовестных риелторов рассказал источник Фото:

В Кургане у недобросовестных риелторов есть методы, с помощью которых можно скрыть дефекты квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой недвижимости.

«Таких уловок для продажи достаточно. Например, если в квартире холодно, некоторые недобросовестные риелторы предлагают клиентам, продающим недвижимость, купить термометр. Они советуют клиентам нагревать термометр незадолго до приезда покупателей. Это нужно, чтобы убедить покупателя, что в квартире тепло, если у того возникнут вопросы», — рассказывает источник.

Он отметил, что у риелторов есть и более честные советы. Продавцам советуют приводить клиентов, когда падающий свет в квартире создает ощущение тепла и уюта. Также квартиру советуют снимать на широкоугольный объектив, чтобы пространство на фотографии выглядело больше.

Ранее стало известно, что за год стоимость квартир на окраине Кургана снизилась на 15%. В январе средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в регионе, по указанным в объявлениях данным, выросла с 56 984 до 59 006 рублей.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане у недобросовестных риелторов есть методы, с помощью которых можно скрыть дефекты квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой недвижимости. «Таких уловок для продажи достаточно. Например, если в квартире холодно, некоторые недобросовестные риелторы предлагают клиентам, продающим недвижимость, купить термометр. Они советуют клиентам нагревать термометр незадолго до приезда покупателей. Это нужно, чтобы убедить покупателя, что в квартире тепло, если у того возникнут вопросы», — рассказывает источник. Он отметил, что у риелторов есть и более честные советы. Продавцам советуют приводить клиентов, когда падающий свет в квартире создает ощущение тепла и уюта. Также квартиру советуют снимать на широкоугольный объектив, чтобы пространство на фотографии выглядело больше. Ранее стало известно, что за год стоимость квартир на окраине Кургана снизилась на 15%. В январе средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в регионе, по указанным в объявлениях данным, выросла с 56 984 до 59 006 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...