Курганские риелторы подсказывают продавцам методы обмана покупателей

Об уловках недобросовестных риелторов рассказал источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у недобросовестных риелторов есть методы, с помощью которых можно скрыть дефекты квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой недвижимости.

«Таких уловок для продажи достаточно. Например, если в квартире холодно, некоторые недобросовестные риелторы предлагают клиентам, продающим недвижимость, купить термометр. Они советуют клиентам нагревать термометр незадолго до приезда покупателей. Это нужно, чтобы убедить покупателя, что в квартире тепло, если у того возникнут вопросы», — рассказывает источник.

Он отметил, что у риелторов есть и более честные советы. Продавцам советуют приводить клиентов, когда падающий свет в квартире создает ощущение тепла и уюта. Также квартиру советуют снимать на широкоугольный объектив, чтобы пространство на фотографии выглядело больше.

Ранее стало известно, что за год стоимость квартир на окраине Кургана снизилась на 15%. В январе средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в регионе, по указанным в объявлениях данным, выросла с 56 984 до 59 006 рублей.