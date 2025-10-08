Греф едва не поругался с Набиуллиной в спорах о «бадминтоне» в экономике

На ежегодном форуме «Финополис», организованном Банком России, развернулась острая дискуссия между главой Сбербанка Германом Грефом и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Предметом спора стали принципы доступа к инновационным технологиям в финансовом секторе и роль регулятора в формировании конкурентной среды. Обмен мнениями, который один из участников образно сравнил с «игрой в бадминтон в хоккейной форме», выявил фундаментальные разногласия в подходах к развитию рынка.
«Если крупный участник рынка активно развивает какой-то социально значимый компонент инфраструктуры, то спустя заранее понятный период времени, скажем, два-три года, когда происходит окупаемость, понятны выгоды для создателя от применения этих инноваций <…>, спустя определенное время этот участник должен открыть эту технологию для рынка, чтобы не было рисков монополизации», — сказала Набиуллина, передает РБК. Предложение было адресовано в первую очередь Сбербанку, который является одним из лидеров в области финансовых технологий.
Глава ЦБ подчеркнула, что разделяет тезис о недопустимости конкуренции государства с бизнесом и подрыва стимулов к инновациям. Однако, на определенном этапе зрелости технологии государство должно обеспечивать ее доступность для всех участников рынка, а не только для одного крупного игрока. «Готовы ли вы к таким правилам игры?» — прямо спросила Набиуллина Грефа.
Ответ Германа Грефа был не менее прямолинеен: «Нас никто не спрашивает». Он отметил, что, хотя ЦБ и проводит консультации, реальное влияние на принятие решений зачастую отсутствует. Глава Сбербанка сравнил ситуацию с «игрой в бадминтон в хоккейной форме», намекая на несоответствие предлагаемых правил реалиям инновационного развития. Греф выразил опасения, что ограничение срока на развитие технологии до 2-3 лет перед ее обязательным выводом на рынок может полностью отбить желание заниматься инновациями. Он привел в пример биометрию, в которую Сбербанк инвестировал десятки миллиардов рублей на протяжении десяти лет, и которая до сих пор находится на стадии сложного развития.
Глава Сбербанка подчеркнул, что инновации — это всегда риск и значительные инвестиции. Он предупредил, что если срок на развитие технологии будет ограничен, а банк не получит никаких конкурентных преимуществ и не сможет окупить вложения, то разработка новых продуктов станет просто неинтересной. Несмотря на критику предложения Набиуллиной, Греф согласился с тем, что «естественная монополия — это проблема для экономики».
Спор между Сбербанком и ЦБ о доступе к сервисам и их копировании не является новым. Одним из ярких примеров является запуск Системы быстрых платежей (СБП). Чтобы ограничить потенциальную монополию Сбербанка на рынке переводов между физическими лицами, Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили СБП, позволяющую переводить деньги между банками без комиссии (в пределах установленного лимита). Подключение к СБП стало обязательным для всех банков.
Аналогичная ситуация наблюдалась и с распространением QR-кодов. Сначала оплату по ним запустил Сбербанк, а вскоре аналогичный сервис (в рамках СБП) был предложен и НСПК. С осени 2026 года планируется внедрение универсального QR-кода, который будет работать через СБП. К нему обяжут подключиться сначала все системно значимые банки, а затем и другие кредитные организации, а также продавцы с выручкой от 20 млн рублей в год.
