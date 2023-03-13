Жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тыс рублей

Весной жители Нижневартовска (ХМАО) могут улететь в Мале (столица Мальдивской Республики) за 20 тысяч рублей. По проведенному URA.RU исследованию, в марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.
«Билет из Нижневартовска до столицы стоит 4835 рублей на официальном сайте Utair. Из Москвы на Мальдивы можно долететь на самолете авиакомпании Azur Air: цена билета в эконом-классе на 15 марта — 15476 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU.
В итоге перелет жителям Нижневартовска обойдется в сумму 20211 рублей. По наблюдениям путешественников, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается самая лучшая погода для тропического отдыха.
Ранее URA. RU сообщало, что из ХМАО можно дешево улететь на Кипр. Стоимость билетов из аэропорта Сургута в Ларнаку с пересадкой в Ереване составляет восемь тысяч рублей.
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