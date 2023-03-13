13 марта 2023
12 марта 2023

Жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тыс рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпании предлагают недорогие билеты на Мальдивы Фото:

Весной жители Нижневартовска (ХМАО) могут улететь в Мале (столица Мальдивской Республики) за 20 тысяч рублей. По проведенному URA.RU исследованию, в марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.

«Билет из Нижневартовска до столицы стоит 4835 рублей на официальном сайте Utair. Из Москвы на Мальдивы можно долететь на самолете авиакомпании Azur Air: цена билета в эконом-классе на 15 марта — 15476 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU.

В итоге перелет жителям Нижневартовска обойдется в сумму 20211 рублей. По наблюдениям путешественников, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается самая лучшая погода для тропического отдыха.

Ранее URA. RU сообщало, что из ХМАО можно дешево улететь на Кипр. Стоимость билетов из аэропорта Сургута в Ларнаку с пересадкой в Ереване составляет восемь тысяч рублей.

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Весной жители Нижневартовска (ХМАО) могут улететь в Мале (столица Мальдивской Республики) за 20 тысяч рублей. По проведенному URA.RU исследованию, в марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве. «Билет из Нижневартовска до столицы стоит 4835 рублей на официальном сайте Utair. Из Москвы на Мальдивы можно долететь на самолете авиакомпании Azur Air: цена билета в эконом-классе на 15 марта — 15476 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU. В итоге перелет жителям Нижневартовска обойдется в сумму 20211 рублей. По наблюдениям путешественников, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается самая лучшая погода для тропического отдыха. Ранее URA. RU сообщало, что из ХМАО можно дешево улететь на Кипр. Стоимость билетов из аэропорта Сургута в Ларнаку с пересадкой в Ереване составляет восемь тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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