Жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тыс рублей

14 марта 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Авиакомпании предлагают недорогие билеты на Мальдивы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весной жители Нижневартовска (ХМАО) могут улететь в Мале (столица Мальдивской Республики) за 20 тысяч рублей. По проведенному URA.RU исследованию, в марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве. «Билет из Нижневартовска до столицы стоит 4835 рублей на официальном сайте Utair. Из Москвы на Мальдивы можно долететь на самолете авиакомпании Azur Air: цена билета в эконом-классе на 15 марта — 15476 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU. В итоге перелет жителям Нижневартовска обойдется в сумму 20211 рублей. По наблюдениям путешественников, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается самая лучшая погода для тропического отдыха. Ранее URA. RU сообщало, что из ХМАО можно дешево улететь на Кипр. Стоимость билетов из аэропорта Сургута в Ларнаку с пересадкой в Ереване составляет восемь тысяч рублей.

Весной жители Нижневартовска (ХМАО) могут улететь в Мале (столица Мальдивской Республики) за 20 тысяч рублей. По проведенному URA.RU исследованию, в марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве. «Билет из Нижневартовска до столицы стоит 4835 рублей на официальном сайте Utair. Из Москвы на Мальдивы можно долететь на самолете авиакомпании Azur Air: цена билета в эконом-классе на 15 марта — 15476 рублей», — сообщает корреспондент URA.RU. В итоге перелет жителям Нижневартовска обойдется в сумму 20211 рублей. По наблюдениям путешественников, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается самая лучшая погода для тропического отдыха. Ранее URA. RU сообщало, что из ХМАО можно дешево улететь на Кипр. Стоимость билетов из аэропорта Сургута в Ларнаку с пересадкой в Ереване составляет восемь тысяч рублей.