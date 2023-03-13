В Перми в состав молодежной группы неонацистов входили школьники и студенты

Сотрудники полиции установили личности молодых людей, которые разрубили и сожгли в костре икону и выкрикивали нацистские приветствия. Всего в состав группы входило пять человек: школьники и учащиеся колледжа. Информация размещена на сайте «МВД Медиа»
«Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе мониторинга социальной сети выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону. Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа», — говорится на сайте. После проведения экспертиз правоохранительные органы примут процессуальное решение. Проверка полиции данному факту продолжается.
Ранее в сети Интернет появилась видеозапись на которой несколько молодых людей в балаклавах разрубают на части и сжигают икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Также запечатленные на видео люди в нецензурной форме высказались в отношении православных, демонстрируя нацистское приветствие. Источник URA.RU в силовых структурах рассказал, что участниками группы уже заинтересовались сотрудники регионального управления ФСБ.
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