В Пермском крае самая страшная колония окажет помощь своим осужденным

Осужденных, отбывающих пожизненный срок в исправительной колонии №2 города Соликамска (более известна как «Белый лебедь»), получат средства реабилитации. Колония разместила на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки») запрос цен на предстоящую закупку. В приведенной информации уточняется, что средства реабилитации предназначены для инвалидов из числа заключенных.
«Наименование объекта закупки: закупка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю», — говорится в запросе.
Указано, что предметами предстоящей закупки являются «аппарат на всю ногу» в количестве двух штук, а также один «тутор на лучезапястный сустав». Предполагаемая закупка будет произведена в марте текущего года.
URA.RU ранее рассказывало, что для осужденных колонии «Белый лебедь» приготовят свыше 9 тысяч порций различных супов на основе мяса. Блюда поставит расположенная по соседству с самой страшной колонией в Прикамье ИК №1.
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