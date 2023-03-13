В Пермском крае самая страшная колония окажет помощь своим осужденным

В Пермском крае для инвалидов, которые содержатся в «Белом лебеде», закупят средства реабилитации
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, раздевалка, тюрьма, исправительная колония, зеки, кепка, спецодежда, уголовники, зэк, тюремная одежда, тюремная роба, зэки
Средства реабилитации предназначены для инвалидов, отбывающих наказание в ИК-2 Фото:

Осужденных, отбывающих пожизненный срок в исправительной колонии №2 города Соликамска (более известна как «Белый лебедь»), получат средства реабилитации. Колония разместила на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки») запрос цен на предстоящую закупку. В приведенной информации уточняется, что средства реабилитации предназначены для инвалидов из числа заключенных.

«Наименование объекта закупки: закупка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю», — говорится в запросе.

Указано, что предметами предстоящей закупки являются «аппарат на всю ногу» в количестве двух штук, а также один «тутор на лучезапястный сустав». Предполагаемая закупка будет произведена в марте текущего года.

URA.RU ранее рассказывало, что для осужденных колонии «Белый лебедь» приготовят свыше 9 тысяч порций различных супов на основе мяса. Блюда поставит расположенная по соседству с самой страшной колонией в Прикамье ИК №1.

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Осужденных, отбывающих пожизненный срок в исправительной колонии №2 города Соликамска (более известна как «Белый лебедь»), получат средства реабилитации. Колония разместила на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки») запрос цен на предстоящую закупку. В приведенной информации уточняется, что средства реабилитации предназначены для инвалидов из числа заключенных. «Наименование объекта закупки: закупка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю», — говорится в запросе. Указано, что предметами предстоящей закупки являются «аппарат на всю ногу» в количестве двух штук, а также один «тутор на лучезапястный сустав». Предполагаемая закупка будет произведена в марте текущего года. URA.RU ранее рассказывало, что для осужденных колонии «Белый лебедь» приготовят свыше 9 тысяч порций различных супов на основе мяса. Блюда поставит расположенная по соседству с самой страшной колонией в Прикамье ИК №1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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