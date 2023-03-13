В Пермском крае самая страшная колония окажет помощь своим осужденным

В Пермском крае для инвалидов, которые содержатся в «Белом лебеде», закупят средства реабилитации

Средства реабилитации предназначены для инвалидов, отбывающих наказание в ИК-2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденных, отбывающих пожизненный срок в исправительной колонии №2 города Соликамска (более известна как «Белый лебедь»), получат средства реабилитации. Колония разместила на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки») запрос цен на предстоящую закупку. В приведенной информации уточняется, что средства реабилитации предназначены для инвалидов из числа заключенных.

«Наименование объекта закупки: закупка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности — прим. URA.RU) ГУФСИН России по Пермскому краю», — говорится в запросе.

Указано, что предметами предстоящей закупки являются «аппарат на всю ногу» в количестве двух штук, а также один «тутор на лучезапястный сустав». Предполагаемая закупка будет произведена в марте текущего года.

URA.RU ранее рассказывало, что для осужденных колонии «Белый лебедь» приготовят свыше 9 тысяч порций различных супов на основе мяса. Блюда поставит расположенная по соседству с самой страшной колонией в Прикамье ИК №1.