В Сургуте из-за ДТП поселок остался без электричества. Видео

13 марта 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Автомобиль врезался в опору линии электропередачи Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В 18:00 произошло аварийное отключение электроснабжения в жилых домах, расположенных в поселке Кедровый. Возможная причина отключения — ДТП. Водитель автомобиля „Газель“ не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи», — рассказали в мэрии. В администрации также указали, что пострадавших в результате аварии нет. Для восстановления электричества на место ДТП выехала аварийная бригада энергетиков. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в Сургутском районе в ДТП погибли трое человек, в том числе двухлетний ребенок. Авария произошла на 138 километре трассы, ведущей из Сургута в Ноябрьск.

В Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В 18:00 произошло аварийное отключение электроснабжения в жилых домах, расположенных в поселке Кедровый. Возможная причина отключения — ДТП. Водитель автомобиля „Газель“ не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи», — рассказали в мэрии. В администрации также указали, что пострадавших в результате аварии нет. Для восстановления электричества на место ДТП выехала аварийная бригада энергетиков. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в Сургутском районе в ДТП погибли трое человек, в том числе двухлетний ребенок. Авария произошла на 138 километре трассы, ведущей из Сургута в Ноябрьск.