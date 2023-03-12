В Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В 18:00 произошло аварийное отключение электроснабжения в жилых домах, расположенных в поселке Кедровый. Возможная причина отключения — ДТП. Водитель автомобиля „Газель“ не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи», — рассказали в мэрии.
В администрации также указали, что пострадавших в результате аварии нет. Для восстановления электричества на место ДТП выехала аварийная бригада энергетиков.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в Сургутском районе в ДТП погибли трое человек, в том числе двухлетний ребенок. Авария произошла на 138 километре трассы, ведущей из Сургута в Ноябрьск.
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