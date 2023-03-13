В Екатеринбург с секретной миссией приехали московские борцы с коррупцией

Борцы с коррупцией МВД РФ приехали в Екатеринбург для разговора с руководством свердловского главка

Силовики из подразделения по борьбе с коррупцией приехали в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбург приехали несколько десятков московских сотрудников из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ. Они отметят профессиональный праздник и выполнят задание, суть которого пока держится в секрете. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах.

«Больше полусотни сотрудников центрального аппарата приедут в Екатеринбург. Первая, самая явная причина — это отметить профессиональный праздник — день их подразделения. Но есть и другие, более значимые причины визита», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что возглавил делегацию замначальника управления экономической безопасности Владислав Горкавцев. Силовик вместе с некоторыми коллегами 16 марта приедет на торжество в один из ресторанов в центре Екатеринбурга. На эту встречу приедут также руководители свердловского главка, однако сам начальник главка Александр Мешков посещать встречу не планирует, уверен инсайдер.

По словам другого собеседника URA.RU, перед московскими силовиками стоит несколько не разглашаемых задач, которые повлияют на расстановку сил в главке. В первую очередь это касается подготовки почвы для будущих кадровых решений.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пока не подтвердил, но и не опроверг информацию.

В конце 2022 года в свердловское ГУ МВД приезжала большая проверка из Москвы во главе с ревизором Романом Зайцевым. По итогам их анализа положения дел в главке некоторые подразделения получили оценку «неудовлетворительно». На фоне ревизии прошел ряд отставок в ведомстве.