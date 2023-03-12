Мэрию Нижневартовска уличили в трансляции песни украинского певца на городском празднике. Видео

13 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Украинскому певцу Ивану Дорну запрещен въезд в Россию на 50 лет Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Мэрию Нижневартовска уличили в трансляции песни «Это мой город» украинского певца Ивана Дорна, которому запретили на 50 лет въезд в Россию, во время празднования 51-летия города на площади Нефтяников. Житель города на условиях анонимности сообщил, что был шокирован, когда увидел, что под музыку недружественного России исполнителя на сцене танцуют дети. «Я не поверил своим ушам, когда увидел, что дети на сцене исполняют танцевальный номер под песню Дорна. Почему мы должны весело плясать в День рождения целого города под музыку, которую певец сам запретил исполнять у нас в стране, который выступает против нашей страны? Есть сотни красивых песен про город, но организаторы выбрали эту», — возмутился нижневартовец. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос корреспондента URA.RU сослались на информацию городского управления культуры. «Реестры иностранных агентов ведет Минюст. Иван Дорн не входит в данный список, а включен в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию. Данная композиция звучала в музыкальной подборке до начала проведения мероприятий, говорит о любви к городу и дружбе», — прокомментировали в ведомстве. Ивану Дорну запретили въезд в Россию в числе других украинских музыкантов после резких высказываний о спецоперации. Ранее URA.RU писало, что мэрия Урая ввела запрет на трансляцию песен иностранных исполнителей, критикующих СВО. Чиновники приняли решение после жалоб на музыку в одном из ресторанов города — там на праздничном мероприятии звучала песня украинского музыканта Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрию Нижневартовска уличили в трансляции песни «Это мой город» украинского певца Ивана Дорна, которому запретили на 50 лет въезд в Россию, во время празднования 51-летия города на площади Нефтяников. Житель города на условиях анонимности сообщил, что был шокирован, когда увидел, что под музыку недружественного России исполнителя на сцене танцуют дети. «Я не поверил своим ушам, когда увидел, что дети на сцене исполняют танцевальный номер под песню Дорна. Почему мы должны весело плясать в День рождения целого города под музыку, которую певец сам запретил исполнять у нас в стране, который выступает против нашей страны? Есть сотни красивых песен про город, но организаторы выбрали эту», — возмутился нижневартовец. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос корреспондента URA.RU сослались на информацию городского управления культуры. «Реестры иностранных агентов ведет Минюст. Иван Дорн не входит в данный список, а включен в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию. Данная композиция звучала в музыкальной подборке до начала проведения мероприятий, говорит о любви к городу и дружбе», — прокомментировали в ведомстве. Ивану Дорну запретили въезд в Россию в числе других украинских музыкантов после резких высказываний о спецоперации. Ранее URA.RU писало, что мэрия Урая ввела запрет на трансляцию песен иностранных исполнителей, критикующих СВО. Чиновники приняли решение после жалоб на музыку в одном из ресторанов города — там на праздничном мероприятии звучала песня украинского музыканта Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка.