В Европарламенте призвали бросить Украину после слов премьера Британии

13 марта 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Мик Уоллес призвал прекратить поддержку Украины после заявления Риши Сунака (на фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить вмешательство Запада в конфликт на Украине, а следовательно прекратить поставки оружия Киеву. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о достижении безопасного и стабильного мира. «Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая?» — написал Мик Уоллес в своем twitter-аккаунте. Ранее Сунак вместе с премьером Австралии Энтони Албанизу поделились в соцсетях своим видением безопасного и стабильного мира. Оба политика отметили, что их взгляды по этому вопросу совпадают.

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить вмешательство Запада в конфликт на Украине, а следовательно прекратить поставки оружия Киеву. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о достижении безопасного и стабильного мира. «Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая?» — написал Мик Уоллес в своем twitter-аккаунте. Ранее Сунак вместе с премьером Австралии Энтони Албанизу поделились в соцсетях своим видением безопасного и стабильного мира. Оба политика отметили, что их взгляды по этому вопросу совпадают.