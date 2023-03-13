В Европарламенте призвали бросить Украину после слов премьера Британии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак, stock
Мик Уоллес призвал прекратить поддержку Украины после заявления Риши Сунака (на фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить вмешательство Запада в конфликт на Украине, а следовательно прекратить поставки оружия Киеву. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о достижении безопасного и стабильного мира.

«Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая?» — написал Мик Уоллес в своем twitter-аккаунте.

Ранее Сунак вместе с премьером Австралии Энтони Албанизу поделились в соцсетях своим видением безопасного и стабильного мира. Оба политика отметили, что их взгляды по этому вопросу совпадают.

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Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить вмешательство Запада в конфликт на Украине, а следовательно прекратить поставки оружия Киеву. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о достижении безопасного и стабильного мира. «Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая?» — написал Мик Уоллес в своем twitter-аккаунте. Ранее Сунак вместе с премьером Австралии Энтони Албанизу поделились в соцсетях своим видением безопасного и стабильного мира. Оба политика отметили, что их взгляды по этому вопросу совпадают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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