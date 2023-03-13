В Европарламенте призвали бросить Украину после слов премьера Британии

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить вмешательство Запада в конфликт на Украине, а следовательно прекратить поставки оружия Киеву. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о достижении безопасного и стабильного мира.
«Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая?» — написал Мик Уоллес в своем twitter-аккаунте.
Ранее Сунак вместе с премьером Австралии Энтони Албанизу поделились в соцсетях своим видением безопасного и стабильного мира. Оба политика отметили, что их взгляды по этому вопросу совпадают.
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