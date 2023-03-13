За перевозку продуктов тюменцам гарантируют отсрочку от мобилизации

Тюменским дальнобойщикам предлагают зарплату от 60 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменским водителям за перевозку продуктов по России предоставят отсрочку от мобилизации. Сотрудникам организации готовы платить от 60 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Вакансия: водитель дальнобойщик, график 15/15. Обязанности: перевозка продуктов, требующих соблюдения температурного режима в рефрижераторах по России. Оформляется отсрочка от призыва по мобилизации. Зарплата от 60 тысяч рублей», — сообщил работодатель.

От будущего сотрудника требуется наличие водительских прав категории «Е». Уточняется, что рассмотрят кандидатов старше 45 лет и с нарушениями здоровья. Сотрудникам предоставят спецодежду и корпоративную мобильную связь.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Как сообщили в Минобороны РФ, в России не планируется дополнительных наборов в рамках частичной мобилизации.