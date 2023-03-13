Курганцев оштрафовали на полмиллиона рублей за ловлю рыбы

Курганцы должны выплатить штраф в размере 564 250 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двух жителей Курганской области оштрафовали на 564 250 рублей за ловлю рыбы сетями. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области.

«Подсудимые в запрещенное время вылова рыбы взяли с собой семь сетей, лодку, рыбацкий костюм, три контейнера и приехали на озеро. Они выловили 305 экземпляров пеляди и нарушили ст. 34 Федерального закона „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“», — говорится в документе.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев каждому, но на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком на один год. Также суд постановил взыскать с виновных штраф в размере 564 250 рублей в счет возмещения вреда.

Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились из-за того, что рыбакам из Частоозерье (Курганская область) грозит срок за ловлю рыбы. Подписчики паблика «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» спрашивали, почему арендаторов не наказывают за мор рыбы.