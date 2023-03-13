13 марта 2023

Российские снайперы вселяют ужас в американских стрелков в зоне СВО

Командир «Ярый»: американские стрелки избегают российских снайперов под Угледаром
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, снайпер, зарядка, патрон, обойма, военная подготовка
Командир группы мобильных снайперов рассказал, что его стрелков опасаются иностранные наемники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наемники из США в зоне СВО избегают столкновений с группой мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом рассказал URA.RU командир группы с позывным «Ярый».

«На нашем направлении, под Угледаром, противник старается не работать. Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает „тяжелая“ снайперская группа, они туда не идут», — рассказал «Ярый» корреспонденту URA.RU. Термин «тяжелый снайпер» придуман в подразделении, созданном по личной инициативе командующего Тихоокеанским флотом. Снайперы «работают» винтовками калибром 12,7 миллиметра и выполняют задачи на дальности от километра двухсот метров до четырех километров.

Ярый объяснил, что если среди противников появляется меткий стрелок, то командиры подразделений запрашивают работу группы. «Туда выдвигается пара-тройка из нашей группы, и мы принимаем все меры для того, чтобы он не стрелял в наших товарищей», — заключил Ярый.

Группа мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает с апреля 2022 года. На их счету сотни ликвидированных боевиков ВСУ. Группа создана на основе опыта Великой Отечественной войны.

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Наемники из США в зоне СВО избегают столкновений с группой мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом рассказал URA.RU командир группы с позывным «Ярый». «На нашем направлении, под Угледаром, противник старается не работать. Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает „тяжелая“ снайперская группа, они туда не идут», — рассказал «Ярый» корреспонденту URA.RU. Термин «тяжелый снайпер» придуман в подразделении, созданном по личной инициативе командующего Тихоокеанским флотом. Снайперы «работают» винтовками калибром 12,7 миллиметра и выполняют задачи на дальности от километра двухсот метров до четырех километров. Ярый объяснил, что если среди противников появляется меткий стрелок, то командиры подразделений запрашивают работу группы. «Туда выдвигается пара-тройка из нашей группы, и мы принимаем все меры для того, чтобы он не стрелял в наших товарищей», — заключил Ярый. Группа мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает с апреля 2022 года. На их счету сотни ликвидированных боевиков ВСУ. Группа создана на основе опыта Великой Отечественной войны.
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