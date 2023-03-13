Звездный силовик из Калмыкии занял место главы свердловского СК

14 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов исполняет обязанности Михаила Богинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов стал исполняющим обязанности начальника управления, сменив Михаила Богинского. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Ранее URA.RU предполагало, что именно Надбитов займет место Богинского после перехода шефа в полпредство президента России в УрФО. «Надбитов назначен исполняющим обязанности, хотя сам Богинский еще никуда не ушел. Пока с кандидатурой шефа не определятся окончательно, он будет вместо шефа. Конечно, Анатолию Дмитриевичу в будущем нужно будет еще принять все дела Богинского, а их немало», — сообщил собеседник агентства. Одну из первых рабочих встреч в качестве и. о. руководителя Надбитов провел в областном госпитале ветеранов войн. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU сообщили, что Богинский все еще на месте и значится руководителем ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Надбитов является самой вероятной кандидатурой на пост временно исполняющего обязанности главы следственного управления. Однако официальным начальником следственного управления может стать не он, а варяг — силовик из другого региона. В качестве другой кандидатуры рассматривался Алексей Невгад, однако он, хоть и погружен в вопросы региона, имеет мало управленческого опыта. Михаил Богинский после отставки перейдет в полпредство президента России в УрФО на должность главного федерального инспектора по региону, сообщал источник URA.RU. По его словам, кадровая перестановка ожидается в ближайшее время. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СК по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию, сообщали инсайдеры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов стал исполняющим обязанности начальника управления, сменив Михаила Богинского. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Ранее URA.RU предполагало, что именно Надбитов займет место Богинского после перехода шефа в полпредство президента России в УрФО. «Надбитов назначен исполняющим обязанности, хотя сам Богинский еще никуда не ушел. Пока с кандидатурой шефа не определятся окончательно, он будет вместо шефа. Конечно, Анатолию Дмитриевичу в будущем нужно будет еще принять все дела Богинского, а их немало», — сообщил собеседник агентства. Одну из первых рабочих встреч в качестве и. о. руководителя Надбитов провел в областном госпитале ветеранов войн. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU сообщили, что Богинский все еще на месте и значится руководителем ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Надбитов является самой вероятной кандидатурой на пост временно исполняющего обязанности главы следственного управления. Однако официальным начальником следственного управления может стать не он, а варяг — силовик из другого региона. В качестве другой кандидатуры рассматривался Алексей Невгад, однако он, хоть и погружен в вопросы региона, имеет мало управленческого опыта. Михаил Богинский после отставки перейдет в полпредство президента России в УрФО на должность главного федерального инспектора по региону, сообщал источник URA.RU. По его словам, кадровая перестановка ожидается в ближайшее время. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СК по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию, сообщали инсайдеры.