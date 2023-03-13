13 марта 2023

Звездный силовик из Калмыкии занял место главы свердловского СК

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Анатолий Надбитов исполняет обязанности Михаила Богинского Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов стал исполняющим обязанности начальника управления, сменив Михаила Богинского. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Ранее URA.RU предполагало, что именно Надбитов займет место Богинского после перехода шефа в полпредство президента России в УрФО.

«Надбитов назначен исполняющим обязанности, хотя сам Богинский еще никуда не ушел. Пока с кандидатурой шефа не определятся окончательно, он будет вместо шефа. Конечно, Анатолию Дмитриевичу в будущем нужно будет еще принять все дела Богинского, а их немало», — сообщил собеседник агентства.

Одну из первых рабочих встреч в качестве и. о. руководителя Надбитов провел в областном госпитале ветеранов войн. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU сообщили, что Богинский все еще на месте и значится руководителем ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что Надбитов является самой вероятной кандидатурой на пост временно исполняющего обязанности главы следственного управления. Однако официальным начальником следственного управления может стать не он, а варяг — силовик из другого региона. В качестве другой кандидатуры рассматривался Алексей Невгад, однако он, хоть и погружен в вопросы региона, имеет мало управленческого опыта.

Михаил Богинский после отставки перейдет в полпредство президента России в УрФО на должность главного федерального инспектора по региону, сообщал источник URA.RU. По его словам, кадровая перестановка ожидается в ближайшее время.

Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СК по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию, сообщали инсайдеры.

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Первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов стал исполняющим обязанности начальника управления, сменив Михаила Богинского. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Ранее URA.RU предполагало, что именно Надбитов займет место Богинского после перехода шефа в полпредство президента России в УрФО. «Надбитов назначен исполняющим обязанности, хотя сам Богинский еще никуда не ушел. Пока с кандидатурой шефа не определятся окончательно, он будет вместо шефа. Конечно, Анатолию Дмитриевичу в будущем нужно будет еще принять все дела Богинского, а их немало», — сообщил собеседник агентства. Одну из первых рабочих встреч в качестве и. о. руководителя Надбитов провел в областном госпитале ветеранов войн. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU сообщили, что Богинский все еще на месте и значится руководителем ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Надбитов является самой вероятной кандидатурой на пост временно исполняющего обязанности главы следственного управления. Однако официальным начальником следственного управления может стать не он, а варяг — силовик из другого региона. В качестве другой кандидатуры рассматривался Алексей Невгад, однако он, хоть и погружен в вопросы региона, имеет мало управленческого опыта. Михаил Богинский после отставки перейдет в полпредство президента России в УрФО на должность главного федерального инспектора по региону, сообщал источник URA.RU. По его словам, кадровая перестановка ожидается в ближайшее время. Надбитов стал первым заместителем начальника свердловского СУ СК летом 2021 года. До этого он занимал несколько статусных должностей в следственном управлении СК по Калмыкии. Силовик быстро продвигался по службе благодаря эффективной работе, исполнительности и трудолюбию, сообщали инсайдеры.
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