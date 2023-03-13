13 марта 2023

Энергетический гигант требует десятки миллионов рублей с челябинской «дочки» Роскосмоса

Компания «Новатэк—Челябинск» подала иск к «дочке» Роскосмоса АО «ММЗ» в Миассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Иск к заводу Роскосмоса подан на 94 млн рублей Фото:

Компания «Новатэк-Челябинск» обратилась с многомиллионным иском к дочерней компании Роскосмоса, Миасскому машиностроительному заводу (АО «ММЗ»). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Истец ООО «Новатэк-Челбинск». Ответчиком является АО «Миасский машиностроительный завод», — следует из картотеки.

Сумма иска составляет почти 94 млн рублей. С чем связаны претензии, в компании «Новатэк-Челябинск» URA.RU не ответили, пообещав это сделать позже. Также без ответа остался запрос в адрес машзавода в Миассе.

Машиностроительное предприятие признано банкротом. В рамках спора 25 января конкурсному управляющему АО «ММЗ» Анатолию Селищеву отказали в требованиях об урегулировании спора с компанией «Новатэк-Челябинск». Суд не согласился признать уплаченные 330 млн рублей не подлежащими учету в составе текущей задолженности. Средства остались в перечне обязательств обанкротившегося завода. Сроки конкурсного производства на заводе продлили 16 января.

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Компания «Новатэк-Челябинск» обратилась с многомиллионным иском к дочерней компании Роскосмоса, Миасскому машиностроительному заводу (АО «ММЗ»). Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Истец ООО «Новатэк-Челбинск». Ответчиком является АО «Миасский машиностроительный завод», — следует из картотеки. Сумма иска составляет почти 94 млн рублей. С чем связаны претензии, в компании «Новатэк-Челябинск» URA.RU не ответили, пообещав это сделать позже. Также без ответа остался запрос в адрес машзавода в Миассе. Машиностроительное предприятие признано банкротом. В рамках спора 25 января конкурсному управляющему АО «ММЗ» Анатолию Селищеву отказали в требованиях об урегулировании спора с компанией «Новатэк-Челябинск». Суд не согласился признать уплаченные 330 млн рублей не подлежащими учету в составе текущей задолженности. Средства остались в перечне обязательств обанкротившегося завода. Сроки конкурсного производства на заводе продлили 16 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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