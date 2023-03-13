Энергетический гигант требует десятки миллионов рублей с челябинской «дочки» Роскосмоса

Компания «Новатэк—Челябинск» подала иск к «дочке» Роскосмоса АО «ММЗ» в Миассе

14 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Иск к заводу Роскосмоса подан на 94 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Новатэк-Челябинск» обратилась с многомиллионным иском к дочерней компании Роскосмоса, Миасскому машиностроительному заводу (АО «ММЗ»). Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Истец ООО «Новатэк-Челбинск». Ответчиком является АО «Миасский машиностроительный завод», — следует из картотеки. Сумма иска составляет почти 94 млн рублей. С чем связаны претензии, в компании «Новатэк-Челябинск» URA.RU не ответили, пообещав это сделать позже. Также без ответа остался запрос в адрес машзавода в Миассе. Машиностроительное предприятие признано банкротом. В рамках спора 25 января конкурсному управляющему АО «ММЗ» Анатолию Селищеву отказали в требованиях об урегулировании спора с компанией «Новатэк-Челябинск». Суд не согласился признать уплаченные 330 млн рублей не подлежащими учету в составе текущей задолженности. Средства остались в перечне обязательств обанкротившегося завода. Сроки конкурсного производства на заводе продлили 16 января.

Компания «Новатэк-Челябинск» обратилась с многомиллионным иском к дочерней компании Роскосмоса, Миасскому машиностроительному заводу (АО «ММЗ»). Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Истец ООО «Новатэк-Челбинск». Ответчиком является АО «Миасский машиностроительный завод», — следует из картотеки. Сумма иска составляет почти 94 млн рублей. С чем связаны претензии, в компании «Новатэк-Челябинск» URA.RU не ответили, пообещав это сделать позже. Также без ответа остался запрос в адрес машзавода в Миассе. Машиностроительное предприятие признано банкротом. В рамках спора 25 января конкурсному управляющему АО «ММЗ» Анатолию Селищеву отказали в требованиях об урегулировании спора с компанией «Новатэк-Челябинск». Суд не согласился признать уплаченные 330 млн рублей не подлежащими учету в составе текущей задолженности. Средства остались в перечне обязательств обанкротившегося завода. Сроки конкурсного производства на заводе продлили 16 января.