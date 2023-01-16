В дочернем предприятии Роскосмоса в Миассе продлили конкурсное производство

Конкурсное производство на ММЗ продлили по ходатайству должника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Арбитражном суде Челябинской области 16 января продлили сроки конкурсного производства, введенного на Миасском машиностроительном заводе, входящем в структуру Роскосмоса. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Опубликована информация о принятом судебном акте. Продление конкурсного производства», — сообщается на сайте суда.

Решение вынесено в ответ на ходатайства от 10 января. Конкурсное производство было введено после требования одного из кредиторов завода, Россельхозбанка. Заявление об этом поступило 12 июля. Процедура подразумевает распродажу имущества должника.

Миасский машзавод входит в структуру корпорации «Роскосмос». Предприятие действует совместно с ГРЦ имени Макеева из Миасса. Научный центр разрабатывает баллистические ракеты и аэрокосмическую технику гражданского назначения. В марте в отношении ММЗ были введены санкции Японии. Спустя три месяца, в июне, завод наравне с другим миасским предприятием, «НПО Электромеханики», попал под санкции США.