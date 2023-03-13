Тюменские риелторы рассказали, почему нельзя покупать загородную недвижимость летом

Тюменский риелтор: невыгоднее всего покупать загородную недвижимость летом

14 марта 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Дешевле всего будет приобрести участок или дом зимой или осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выгодная покупка загородной недвижимости в отличие от городской зависит от сезонности. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» Альбина Галиуллина. По ее словам, дороже всего приобрести участок или дом будет в сезон — летом. «Самый выгодный сезон — это зима, поскольку все цены на недвижимость спадают. Также стоит рассматривать варианты для покупки весной и осенью: в эти периоды видно все недостатки участка, а стоимость не такая высокая, по сравнению с летним сезоном», — рассказала специалист по недвижимости Альбина Галиуллина. Ранее URA.RU рассказывало о том, где в Тюмени можно приобрести самые дешевые садовые участки. Так, самые недорогие садовые участки в пригороде Тюмени продаются на Велижанском тракте, в Богандинском районе и на Тобольском тракте. В этих местах продают землю от 30 до 55 тысяч рублей за сотку.

Выгодная покупка загородной недвижимости в отличие от городской зависит от сезонности. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» Альбина Галиуллина. По ее словам, дороже всего приобрести участок или дом будет в сезон — летом. «Самый выгодный сезон — это зима, поскольку все цены на недвижимость спадают. Также стоит рассматривать варианты для покупки весной и осенью: в эти периоды видно все недостатки участка, а стоимость не такая высокая, по сравнению с летним сезоном», — рассказала специалист по недвижимости Альбина Галиуллина. Ранее URA.RU рассказывало о том, где в Тюмени можно приобрести самые дешевые садовые участки. Так, самые недорогие садовые участки в пригороде Тюмени продаются на Велижанском тракте, в Богандинском районе и на Тобольском тракте. В этих местах продают землю от 30 до 55 тысяч рублей за сотку.