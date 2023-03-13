В тюменском УМВД раскрыли данные о дефиците кадров

В тюменской полиции не хватает более 10% сотрудников
Дефицит кадров в УМВД по Тюменской области составляет около 11-12%. Такие данные 14 марта озвучил замглавы силового ведомства Вячеслав Шуляк, выступая на заседании комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.
«Дефицит кадров у нас около 11-12%. Он держится на стабильном уровне», — сообщил Шуляк, отвечая на вопросы депутатов регионального парламента.
Ранее URA.RU писало о кадровых проблемах в тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте. Оттуда массово увольнялись сотрудники из-за возросшей нагрузки.
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